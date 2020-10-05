Edebiyatımızdaki sıra dışı kahramanlar

📌Bu kahramanları ortak bir çatı altında toplamamıza sebep olan durum, norm dışı tanımlamasıyla tasnif edebilmemizdir. Sanat, bilhassa edebiyat sıra dışılığın kendini anlatması, var edebilmesi açısından birçok türe göre daha elverişlidir. Sıra dışılık bilhassa romanlarda "delilik" temasıyla gün yüzüne çıkar.

📌Delilik modern edebiyatta en çok işlenen ve kurguya zenginlik katan temalardan biridir. Bu kahramanların sıklıkla karşımıza çıkması da modern zamanlara yapılan eleştirinin bir göstergesi niteliğindedir.