Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf romanı hakkında 10 bilgi
Kuyucaklı Yusuf, öykücü olarak bilinen Sabahattin Ali'nin 1937 yılında yayımlanan ilk romanıdır. Millî Eğitim Bakanlığının hazırladığı 100 temel eser arasında yer roman, Anadolu'da gelişen bir aşk hikayesi üzerinden zengin fakir, taşra şehir, yapay ve doğal gibi karşıtlık kavramlardan beslenir. Peki, romana ismini veren Yusuf neden edebiyatımızdaki en romantik kahraman olarak bilinir? İşte Sabahattin Ali'nin ilk romanı Kuyucaklı Yusuf hakkında 10 bilgi...
Giriş Tarihi: 03.10.2020
10:00
Güncelleme Tarihi: 03.10.2020
10:40
Romanın konusu
1- Kuyucaklı Yusuf, konusu itibariyle ailesinin katledilmesiyle sahipsiz kalan dokuz yaşındaki olayı soruşturmak için Kuyucak'a gelen Nazilli Kaymakamı Selahattin Bey tarafından evlatlık alınması ve çocuğun daha sonraki hayatı anlatılmaktadır. Edebiyat eleştirmenlerine göre Yusuf karakteri, köyden şehre göç edip şehir hayatına uyum sağlayamayan insan tipinin habercisi olarak değerlendirilmektedir. Yusuf'un
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Roman nasıl doğdu?
2-Sabahattin Ali'nin ilk eseri olan Kuyucaklı Yusuf, yazarın 1931'de Aydın'daki cezaevinde yatarken tanıştığı Yusuf'un yaşadıklarından yola çıkılarak kaleme alınmıştır. 1931-1932 yılları arasında tamamlandığı düşünülen eser, üç cilt olarak tasarlansa da sadece bir cildi yazılmıştır. Cevdet Kudret Solok, Sabahattin Ali ile yaptığı bir söyleşiye dayanarak eğer yazılsaydı ikinci cildin Çineli Kübra, üçüncü cildin de dağdan şehre inen Yusuf'un dünyasını konu alacağını bildirmiştir.
Romanın yayımlanma süreci
3- Kuyucaklı Yusuf, ilkin Konya'da yayımlanan gazetesinde tefrika edildi fakat ücret anlaşmazlığından ötürü yarıda kesilmiştir. Mart 1936'da Projektör dergisinin birinci ve Kasım Yeni Anadolu 1937'de dergisinin sekizinci sayısında yayımlandı fakat tamamlanmamıştır. Varlık Romanın tam tefrikası 9 Kasım 1936 ile 21 Ocak 1937 tarihleri arasında Tan gazetesinde tefrika edilmiştir.
Mezarı olmayan yazar: Sabahattin Ali
4- Eser, tarafından basılmıştır. Daha sonra beşinci baskıya kadar sırasıyla Akba Kitabevi (1943), Varlık Yayınları (1965), Bilgi Yayınları (1972), Cem Yayınları (1980) tarafından basılmıştır. 2001'den beri Yapı Kredi Yayınları tarafından basılmaya devam etmektedir. 2017'de Kuyucaklı Yusuf 80 Yaşında özel baskısı yayımlanmıştır. roman olarak 1937'de Yeni Kitapçı
Kuyucaklı Yusuf yalnızca "aşk" romanı mıdır?
5- Kuyucaklı Yusuf, genel itibariyle "aşk romanı" tanımlamalarıyla ön plandadır. Peki bu roman yalnızca aşk temasını mı işler? Yusuf'un romantikliğinin temelleri nelerdir? Bu soruların cevabı roman hakkındaki kilit yorumlara kapı aralar. Nitekim Kuyucaklı Yusuf'u yalnızca aşk romanı olarak yorumlamak kurgunun bütününü kapsayan bir değerlendirme olamaz. Sabahattin Ali'nin eseri aşk romanı olmaktan öte felsefi toplumsal bir muhtevaya da sahiptir. Romantik felsefeden kaynaklanan doğal hayat/ yapay hayat, köy/kent tezatlıkları karşımıza çıkar. Bu da romanı ve Yusuf karakterini "romantik" felsefeye yaklaştıran unsurdur.
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