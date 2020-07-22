Edebiyat hakkında ilgi çekici 10 soru 10 cevap

Şair Mehmet Akif Ersoy'un mezar taşında hangi şiir yazılıdır?

BİLGİ KUTUSU:

İstiklâl marşımızın yazarı büyük şair Mehmet Akif Ersoy, Osmanlı Devletinin son zamanlarında yetişen ve birbirinden güzel şiirleri ile gönüllerimizde taht kuran nadir simalardan biridir. Mehmet Akif hakkında yapılan inceleme ve araştırmalar, daha çok onun şairlik tarafı üzerine olmuştur. Halbuki onun aynı zamanda nesir yazıları ve yabancı dillerden yaptığı tercümeleri de vardır. Başmuharrirliğini yapmış olduğu Sırât-ı Müstakim ve devamı olan Sebîlürreşâd mecmualarında seri yazıları çıkmıştır. Bu yazıların bir kısmı, bazı Kur'an ayetlerinin tefsiri konusundadır, diğer bir kısmı ise, yapmış olduğu tercümelerdir.