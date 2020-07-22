Edebiyat hakkında ilgi çekici 10 soru 10 cevap
Edebiyat, Arapça "edep" sözcüğünden türetilen; bir milletin, devrin, sanat veya edebiyat mektebinin edebi mahsullerinin bütününe verilen isimdir. Olay, düşünce, duygu ve hayalleri dil aracılığı ile estetik bir şekilde ifade etme sanatıdır. Kelime ve kavram olarak Türkçede Tanzimat'tan sonra kullanılmaya başlanan edebiyat hakkında ilgi çekici 10 soru 10 cevap hazırladık.
Giriş Tarihi: 22.07.2020
03:11
Güncelleme Tarihi: 22.07.2020
07:51
Şair Mehmet Akif Ersoy'un mezar taşında hangi şiir yazılıdır?
Şair Mehmet Akif Ersoy'un mezar taşında hangi şiir yazılıdır?
BİLGİ KUTUSU:
İstiklâl marşımızın yazarı büyük şai
r Mehmet Akif Ersoy, Osmanlı Devletinin son zamanlarında yetişen ve birbirinden güzel şiirleri ile gönüllerimizde taht kuran nadir simalardan biridir. Mehmet Akif hakkında yapılan inceleme ve araştırmalar, daha çok onun şairlik tarafı üzerine olmuştur. Halbuki onun aynı zamanda nesir yazıları ve yabancı dillerden yaptığı tercümeleri de vardır. Başmuharrirliğini yapmış olduğu Sırât-ı Müstakim ve devamı olan Sebîlürreşâd mecmualarında seri yazıları çıkmıştır. Bu yazıların bir kısmı, bazı Kur'an ayetlerinin tefsiri konusundadır, diğer bir kısmı ise, yapmış olduğu tercümelerdir.
İnsanlar doğar, yaşar ve ölür. Çok az kimse, dünyada bir eser bırakabilir. İslam-Türk kültüründe heykel ve büst adeti olmadığı için, insanlar için namlarını yaşatacak tek bir imkan vardır;
mezar taşı...
Şair Mehmet Akif Ersoy'un mezar taşında yazan şiir ise şöyledir:
Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı; Düşün altında o binlerce kefensiz yatanı. Mehmet Akif Ersoy, 1873-1936
Ünlü edebiyatçıların mezar taşlarındaki şiirler
Edebiyatımızın zarif şairi Cahit Zarifoğlu'nun kullandığı takma isimler nelerdi?
Edebiyatımızın zarif şairi Cahit Zarifoğlu'nun kullandığı takma isimler nelerdi?
BİLGİ KUTUSU:
Yazarlar hayatlarının kimi dönemlerinde çeşitli nedenlerle yazılarını bu isimlerle yayınladılar. Kimi isim kullandı kimi deyim kimi de çok başka şekle büründü. Kiminin tek lakabı vardı; kimininse dörtten aşağı değildi. Takma isimlerin kimlere ait olduğu anlaşıldıkça değiştirdiler, yeni bir isimle yazılarını kaleme aldılar.
Türk şiirinin en "zarif" abisi olarak niteleyebileceğimiz eşsiz şair Cahit Zarifoğlu;
Abdurrahman Cem, Ahmet Sağlam, Vedat Can, Adem Yaşar, Ahmet Soyer, Hasan Işık… takma isimlerini kullanmıştır.
Cahit Zarifoğlu tüm hayatını yalnızlığın kıyısında, inandığı şeyler uğrunda savaşarak geçirmiştir. Daha çocuk yaşta babasıyla manevi bir kopuş yaşamış, gençliği oradan oraya savrularak geçmiştir. Henüz 47 yaşında hayata gözlerini yuman şair, etkili diliyle şiir sanatında saygıyla anılır.
Türk edebiyatının gizli kahramanları
Edebiyatımızda kafiyesiz şiirin ilk yazarı kimdir?
Edebiyatımızda kafiyesiz şiirin ilk yazarı kimdir?
BİLGİ KUTUSU:
İlk eserlerin verildiği bir dönem olan
Tanzimat'ta; ilk köy şiirinden, ilk ilk edebi romana; ilk resmi gazeteden, ilk şiir çevirilerine kadar birçok yapıt yer almıştır.