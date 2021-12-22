Dostoyevski neden idama mahkum edildi?
Dostoyevski, dünya edebiyatının en önemli yazarlarından biridir. Onun eserlerindeki psikolojik analizler, insan ruhunun derinliklerini açığa çıkarır. Hiç kuşkusuz buradaki en önemli etken, yazarın yaşantısıdır. Çok genç yaşlarda idam cezasına çarptırılması, hapishane ve sürgün hayatı nedeniyle ilk defa suç ve ceza kavramlarıyla karşılaşır. Bu da onun dünya edebiyatına damgasını vuracak eserleri kaleme almasını sağlar. Peki, Dostoyevski neden idama mahkum edildi?
Giriş Tarihi: 22.12.2021
11:29
Güncelleme Tarihi: 22.12.2021
14:02
📌 Suç ve Ceza, Budala, Karamazov Kardeşler gibi başyapıtların mimarı
Dostoyevski, 11 Kasım 1827 yılında Moskova'da dünyaya geldi. Babası eski bir ordu cerrahı, annesi ise bir tüccarın kızıydı.
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Annesinin yardımıyla evde başladığı öğrenimini özel bir okulda sürdürdü. Henüz on beş yaşındayken annesini kaybetti. İki yıl sonra da babası vefat etti.
📌 19. yüzyılın Rusyasında
toprak köleliği sistemi hâkimdi. Köylüler, toprak sahipleri tarafından çok kötü muamelelere maruz kalıyordu. Dostoyevski de bu düzene karşıydı.
📌 O zamanlar daha yirmi sekiz yaşında olan genç Dostoyevski,
kölelik sisteminin değişeceğine inanıyordu.
📌Kölelik düzenine karşı olan gençlik gruplarından birine katıldı bu nedenle.
Zaman zaman toplantılar yapıp yazılar okuyorlardı. Fakat en son okudukları "Gogol'a Mektuplar" başlarını çok ağrıtacaktı.
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Dostoyevski neden idama mahkûm edildi?
📌Kısa süre sonra Dostoyevski de dâhil, bu gruba üye gençler tutuklanarak
askeri mahkemeye verildi. Gizli görülen mahkeme, 8 ay sürdü.
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22 Aralık 1849 sabahı, askerler Dostoyevski ve arkadaşlarını çok erken bir saatte uyandırdı. Hepsi ayrı ayrı arabalara bindirildi.
📌 Yolculuk sonunda karşılaştıkları manzara ürkütücüydü. Alanın ortasında merdivenle çıkılan bir sahanlık, biraz daha ilerde darağaçları vardı. Bu manzara karşısında askerler, haklarında verilen kararı okudu: Dostoyevski ve arkadaşları
yasak kitabı okuduğu gerekçesiyle idama mahkûm edilmişti.
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Dostoyevski’nin dilinden idam kararı
📌Kurşuna dizilecek ilk üç kişi direğe bağlandı.
Dostoyevski'nin ise bir dakikalık ömrü kalmıştı. Tam tüfekler patlayacakken bir ses duyuldu: Geri çekilme borusu çalmıştı.
📌 Askerler, direğe bağlanmış olanları çözdü.
İmparatorun hayatlarını bağışladığını söyleyip asıl kararı okudular.
🔷🔹Bu olayı Dostoyevski, kardeşine yazdığı mektupta şöyle anlatır:
"Bugün 22 Aralık, bizi Semyonov Meydanı'na götürdüler. Orada idam kararını okudular. Kılıçlarımızı başımızın üstünde kırdılar. Son tuvaletimizi de beyaz gömlekler giydirerek tamamladılar. Sonra içimizde ilk posta olarak kurşuna dizilecek üç kişiyi direklere bağladılar. İkinci gruptan altıncı olduğum için ancak bir dakikalık ömrüm kalmıştı. Yanımdaki iki arkadaşımı öpecek kadar vaktim vardı. Derken, geri çekilme borusu çaldı. Direğe bağlanmış olanları çözdüler, bize de İmparator hazretlerinin hayatımızı bağışladığını söylediler ve asıl kararı okudular." https://www.instagram.com/p/CXx_NJfDTrz/
📌Aslında ölümle burun buruna gelmeleri,
bir kurguydu. Çar I. Nikola, gençlere gözdağı vermek için bu mizanseni düzenlemişti.
📌Asıl karara göre
4 yıl kürek, 5 yıl da sürgün cezasına çaptırılmıştı Dostoyevski. Onun hapishane hayatı, idamdan kurtuluşu ve sürgünü dünya edebiyatına damgasını vuracak eserlerin oluşmasını sağladı.
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Bu olay Dostoyevski'nin hayatı için bir dönüm noktası oldu.
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