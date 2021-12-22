Dostoyevski neden idama mahkum edildi?

📌Kurşuna dizilecek ilk üç kişi direğe bağlandı. Dostoyevski'nin ise bir dakikalık ömrü kalmıştı. Tam tüfekler patlayacakken bir ses duyuldu: Geri çekilme borusu çalmıştı.

📌 Askerler, direğe bağlanmış olanları çözdü. İmparatorun hayatlarını bağışladığını söyleyip asıl kararı okudular.

🔷🔹Bu olayı Dostoyevski, kardeşine yazdığı mektupta şöyle anlatır:

"Bugün 22 Aralık, bizi Semyonov Meydanı'na götürdüler. Orada idam kararını okudular. Kılıçlarımızı başımızın üstünde kırdılar. Son tuvaletimizi de beyaz gömlekler giydirerek tamamladılar. Sonra içimizde ilk posta olarak kurşuna dizilecek üç kişiyi direklere bağladılar. İkinci gruptan altıncı olduğum için ancak bir dakikalık ömrüm kalmıştı. Yanımdaki iki arkadaşımı öpecek kadar vaktim vardı. Derken, geri çekilme borusu çaldı. Direğe bağlanmış olanları çözdüler, bize de İmparator hazretlerinin hayatımızı bağışladığını söylediler ve asıl kararı okudular."