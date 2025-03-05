Dinlenmek neden önemlidir?
Yayınlanma Tarihi: Mart 05, 2025 11:33 Güncelleme Tarihi: Mart 05, 2025 11:33
İnsanların en dinlendirici bulduğu ilk on aktiviteyi araştırıp okuyucularına sunan Dinlenmek Bir Sanattır eseri, dinlenmenin neden önemli olduğunu açıklamaktadır. Claudia Hammond'un eseri olan Dinlenmek Bir Sanattır; dinlendirici ve dengeli bir yaşam için bireylere bir yol haritası sunuyor. Claudia Hammond'un Dinlenmek Bir Sanattır eserinden sizlere yol gösterecek alıntılar derledik.
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Her zaman meşgul olursak yaşam temel ritminden yoksun kalır.
Dinlenmek bir sanattır – Claudia Hammond
Herkesi fazla düşünmenin verdiği zarar: Aşırı Empati Sendromu
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İyi dinlenmenin iyi uyumak kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Kitap bir dinlenme çağrısıdır. Buna değer vermeye, bunu geçerli kılmaya ve övmeye başlamalıyız. Dinlenmek bir lüks değil, ihtiyaçtır ve vazgeçilmezdir.
Dinlenmek bir sanattır – Claudia Hammond