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Dinlenmek neden önemlidir?

Yayınlanma Tarihi: Mart 05, 2025 11:33 Güncelleme Tarihi: Mart 05, 2025 11:33

İnsanların en dinlendirici bulduğu ilk on aktiviteyi araştırıp okuyucularına sunan Dinlenmek Bir Sanattır eseri, dinlenmenin neden önemli olduğunu açıklamaktadır. Claudia Hammond'un eseri olan Dinlenmek Bir Sanattır; dinlendirici ve dengeli bir yaşam için bireylere bir yol haritası sunuyor. Claudia Hammond'un Dinlenmek Bir Sanattır eserinden sizlere yol gösterecek alıntılar derledik.

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Her zaman meşgul olursak yaşam temel ritminden yoksun kalır.

Dinlenmek bir sanattır – Claudia Hammond

Herkesi fazla düşünmenin verdiği zarar: Aşırı Empati Sendromu

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Dinlenme sadece esenliğimiz için değil verimlilik için de faydalıdır.

Dinlenmek bir sanattır – Claudia Hammond

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Teneffüslerin odaklanmaya destek olduğunu gösteren araştırmalar vardır, dolaysıyla bunları azaltmak sınav sonuçlarını maksimum seviyeye çıkarmayı olumsuz etkileyebilir ve çocukları sosyalleşme veya egzersiz yapma fırsatından alıkoyar.

Dinlenmek bir sanattır – Claudia Hammond

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Rahatlayarak geçirilen zamanın daha iyi kararlar vermemize yardım ettiğine, depresyon riskimizi düşürdüğüne, hafızamızı güçlendirdiğine ve daha az soğuk algınlığı yaşamamızı sağladığına dair kanıtlar vardır.

Dinlenmek bir sanattır – Claudia Hammond

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İyi dinlenmenin iyi uyumak kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Kitap bir dinlenme çağrısıdır. Buna değer vermeye, bunu geçerli kılmaya ve övmeye başlamalıyız. Dinlenmek bir lüks değil, ihtiyaçtır ve vazgeçilmezdir.

Dinlenmek bir sanattır – Claudia Hammond

Negatif insanlara maruz kalmak

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