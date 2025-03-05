Dinlenmek neden önemlidir?

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İyi dinlenmenin iyi uyumak kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Kitap bir dinlenme çağrısıdır. Buna değer vermeye, bunu geçerli kılmaya ve övmeye başlamalıyız. Dinlenmek bir lüks değil, ihtiyaçtır ve vazgeçilmezdir.

Dinlenmek bir sanattır – Claudia Hammond