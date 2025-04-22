Cengiz Dağcı'nın kaleminden bir harbin romanı
Yayınlanma Tarihi: 22.04.2025 10:13 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 10:14
Cengiz Dağcı, Kırım'ı yüreğinde taşıyan bilge yazar. O, eserlerinde kendi milletinin acısını ve hissettiklerini işlemiş ve bu şekilde halkına yapılan zulmü dünyaya duyurmuştur. 1991 yılında kaleme aldığı "Yoldaşlar" adlı eserinde de Rusların, Almanlarla yaptığı savaş sırasında Kırımlı bir teğmen ve askerlerinin başından geçenleri anlatıyor. Savaşlara dair unutulmaması gereken birçok ders var. İşte, bu eserden ders niteliğindeki alıntıları sizler için hazırladık.
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Bir dağ gibiydi benim babam...
CENGİZ DAĞCI
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Çünkü savaş sesleri üzerinde hayata, sevgiye özlemler uyanmıştı kalpleri içinde. Kalpleri içinde uyanmış bu özlemlerinin yanında savaş bile gölgede kalıyordu.
CENGİZ DAĞCI