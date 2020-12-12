Cemil Meriç’ten düşünce dünyanızı aydınlatacak 10 kitap

📚 Kitabın içeriği

📌Bu Ülke, Cemil Meriç'in doğu-batı mevzusu, sağ-sol çatışması gibi mevzulara değindiği en sevilen kitaplarından biridir. İlk baskını 1974'te yapan kitap, Türkiye'deki edebiyat ve siyaset dünyasını, doğunun fikir alemini ve önemli düşünce insanlarını ele almaktadır.

📌Cemil Meriç'in hayatından kesitleri ve yaşamı boyunca elde ettiği deneyimlerini topladığı bu kitap, deneme türünün modern Türk edebiyatındaki en muazzam örneklerinden birini oluşturuyor. Yakın Türkiye tarihine ışık tutan kitap, yazarın deneyimleri ve yorumlamaları ile ustaca harmanlanıyor.

📌Yazar, Alev Alatlı Türk Edebiyatı dergisinin 1984 Nisan sayısında "Bir ders kitabı kadar net bir günce kadar " cümlesini kurmuştur.

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📜 Kitabın bölümleri

📌Kitap, genel hatlarıyla yazarın kendi hayatının anlatıldığı ve yakın Türkiye tarihi üzerine deneyimlerinin yer aldığı iki ana bölümden oluşuyor.

📌 İlk bölümde yer alan Cemil Meriç'in çocukluğunun ve gençlik yıllarının anlatıldığı bölüm, oğlu Mahmut Ali Meriç'in gözünden babasını tasvir eden metinler şeklinde yer alıyor. Bu bölüm ile okuyucunun, yazarın kim olduğu, ideolojisi ve felsefesi açısından fikir sahibi olması da sağlanıyor.

📌Kitabın ikinci bölümünde ise Türkiye'deki sağ sol çatışmaları, ilerici ve gerici düşünceler, doğu ile batı karşıtlıklıklarını ele alan Meriç, yorumsuz ve düz anlatımı ile karşılıyor okuyucusunu. Doğrusuyla yanlışıyla tüm bu meselelerin incelendiği kitapta, Cemil Meriç'in hayatından izlere de tanıklık ediliyor.

📌Öte yandan yazarın olaylara açıklık getirdiği değişik tanımlamaları da okuyucunun gözüne çarpan detaylar arasında yer alıyor. Kısacası, Cemil Meriç'i yakından tanıma fırsatı elde ederken, Türkiye'yi anlama üzerine de fikir sahibi olacağınız bir deneme türü bu kitapta sizi bekliyor.

Düşünce adamı Cemil Meriç'in 'Bu Ülke'sinden 20 alıntı

📕 Bu Ülke'yi neden okumalıyız?

📌Okurken derin düşüncelere kapılıp, yazarın tespit niteliğindeki tanımlamalarında kendinizi kaybedeceğiniz bu eser, Türkiye'nin geçmişindeki sağ-sol çatışmalarını anlamlandırma üzerine de bir kaynak oluşturuyor.

"Kitap bir limandı benim için. Kitaplarda yaşadım. Ve kitaplardaki insanları sokaktakilerden daha çok sevdim."

🔍 Bunları biliyor muydunuz?

Cemil Meriç kimdir?

📌Yazar Cemil Meriç, bütün hayatını kitaplara ve okumaya adadı.

📌Okumayı ise 4 yaşında öğrendi. Kitaplar ile olan yakın dostluğu onu bilge bir isim yaparken, ne yazık ki gözlerini kaybetmesine neden oldu.

📌Ancak körlüğüne rağmen kitaplardan asla vazgeçmemiş bulduğu her fırsatta kitapların kendisine okunmasını sağlamıştı.