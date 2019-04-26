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Düşünce adamı Cemil Meriç'in 'Bu Ülke'sinden 20 alıntı

Cemil Meriç'in, başta dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında araştırma yaptığını ve yazılar kaleme aldığını biliyor muydunuz? Ya da Meriç'in kendini ''Hayatını, Türk irfanına adamış, münzevi ve mütecessis bir fikir işçisi'' olarak tanımladığını? Sizler için, modern çağın filozofu olan Cemil Meriç'ten 20 alıntıyı derledik.

Giriş Tarihi: 26.04.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 14:39
  • 1
  • 20

"Kitap bir limandı benim için. Kitaplarda yaşadım. Ve kitaplardaki insanları sokaktakilerden daha çok sevdim."

  • 2
  • 20

''Birçok kitapları, okumuş olmak, hatta okunmuş görünmek için okuruz.''

  • 3
  • 20

''Kitaba harcadığımız parayı, atlar için harcadığımızla kıyaslarsak, yerin dibine girmemiz gerekmez mi? Kitap sevene kitap delisi diyoruz. Kimseye at delisi dediğimiz yok. Kitap yüzünden sefalete düşen görülmemiş. At uğrunda iflas eden edene.''

  • 4
  • 20

''Hükmeden Allah'tır, bu hâkimiyet devredilemez.''

  • 5
  • 20

"İnsanlar sevilmek için yaratıldılar. Eşyalar ise kullanılmak için. Dünyadaki kaosun nedeni; eşyaların sevilmeleri ve insanların kullanılmaları."

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