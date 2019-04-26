Düşünce adamı Cemil Meriç'in 'Bu Ülke'sinden 20 alıntı

Cemil Meriç'in, başta dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında araştırma yaptığını ve yazılar kaleme aldığını biliyor muydunuz? Ya da Meriç'in kendini ''Hayatını, Türk irfanına adamış, münzevi ve mütecessis bir fikir işçisi'' olarak tanımladığını? Sizler için, modern çağın filozofu olan Cemil Meriç'ten 20 alıntıyı derledik.