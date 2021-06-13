Cemil Meriç'in perspektifinden edebiyatımızın önemli simaları

🔸 Cemil Meriç, "Jurnal" adlı kitabında kendisini "hayatını Türk irfanına adayan, münzevi ve mütecessis bir fikir işçisi" olarak ifade eder.

🔸 Bir kitaba sığacak düşünceleri tek bir cümle ile ifade edebilen yazardır Cemil Meriç. Derin bilgi ve birikimiyle yazın dünyasının ruh tahlillerini ortaya koyar. Onun yapmış olduğu tanım ve tahliller, veciz söz derecesindedir.

🔸 Başta dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında araştırma yaparak, yazılar kaleme aldı.