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Cemal Süreya'dan "Sevda Sözleri"

Yayınlanma Tarihi: 29.04.2025 09:28 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 09:28

Cemal Süreya, "İkinci Yeni" akımının tanınan simalarından ve ülkemizin en güçlü kalemlerinden biri. O; şair, yazar, ve aynı zamanda bir çevirmendir. Şiirlerini sadece ve akıcı bir dil kullanarak yazan Süreya, genelde aşk, ölüm, yalnızlık ve insan ilişkileri üzerinde durmuştur. Türk edebiyatının temel yapı taşlarından biri olan Süreya'nın "Sevda Sözleri" adlı eseri şairin tüm şiirlerini bir araya getirmiştir. İşte, bu kitaptan sizler için derlediğimiz birbirinden kıymetli dizeler...

1/20

🔸

Biliyorsun ben hangi şehirdeysem

Yalnızlığın başkenti orası

CEMAL SÜREYA

Cemal Süreya'nın en çok sevilen 50 şiiri

2/20

🔸

Gözlerin durur mu onlar da gidiyorlar. Gitsinler.

Oysa ben senin gözlerinsiz edemem bilirsin...

CEMAL SÜREYA

3/20

🔸

Ağlarım aklıma geldikçe gülüştüklerimiz.

CEMAL SÜREYA

4/20

🔸

Sesinde ne var biliyor musun

Söyleyemediğin sözcükler var.

CEMAL SÜREYA

5/20

🔸

Eksikliğe mi alışmışız, mutsuzluğa mı yoksa?

CEMAL SÜREYA

İkinci Yeni şiirinin öncü şairi: Cemal Süreya

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