Cemal Süreya'dan "Sevda Sözleri"
Yayınlanma Tarihi: 29.04.2025 09:28 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 09:28
Cemal Süreya, "İkinci Yeni" akımının tanınan simalarından ve ülkemizin en güçlü kalemlerinden biri. O; şair, yazar, ve aynı zamanda bir çevirmendir. Şiirlerini sadece ve akıcı bir dil kullanarak yazan Süreya, genelde aşk, ölüm, yalnızlık ve insan ilişkileri üzerinde durmuştur. Türk edebiyatının temel yapı taşlarından biri olan Süreya'nın "Sevda Sözleri" adlı eseri şairin tüm şiirlerini bir araya getirmiştir. İşte, bu kitaptan sizler için derlediğimiz birbirinden kıymetli dizeler...
1/20
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Biliyorsun ben hangi şehirdeysem
Yalnızlığın başkenti orası
CEMAL SÜREYA
5/20
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Eksikliğe mi alışmışız, mutsuzluğa mı yoksa?
CEMAL SÜREYA