Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Edebiyat Cahit Zarifoğlu’nun penceresinden “Yaşamak”

Cahit Zarifoğlu’nun penceresinden “Yaşamak”

Yayınlanma Tarihi: 28.04.2025 09:14

Cahit Zarifoğlu, benzersiz mısralarıyla kalbimize nakış nakış işlenen bir isim. Yedi Güzel Adam topluluğundan olan Zarifoğlu, yaşamını şiirleri vasıtasıyla bizlere aktarmıştır. Mana diyarının tanınan siması, birbirinden kıymetli eserlere imza atmıştır. O, kaleme aldığı her kitabında okuyucularını eşsiz birer yolculuğa çıkarıyor. Yazarın, "Yaşamak" adlı eseri de işte tam anlamıyla böyle hisler uyandırıyor insanda... İşte, Zarifoğlu'nun özgün üslubunu ve derin felsefi bakışını okuyabileceğiniz eserinden alıntılar...

1/20

🔹

Bir duruşu olmalı insanın, bir bakışı, bir anlayışı, bir davası olmalı.

CAHİT ZARİFOĞLU

Cahit Zarifoğlu'ndan 100 Alıntı

2/20

🔹

Bu duyguları yapayalnız taşımak çocuk kalbime ağır geldi.

CAHİT ZARİFOĞLU

3/20

🔹

Böyle bir çağın insanı olmak,

İmtihan olarak hepimize yeter..️.

CAHİT ZARİFOĞLU

4/20

🔹

Diyorum ki her şeye rağmen insan mühimdir...

CAHİT ZARİFOĞLU

5/20

🔹

Yine de biri çıksa, nasılsın dese alışkanlıkla iyiyim diyeceğim.

CAHİT ZARİFOĞLU

Cahit Zarifoğlu'nun kaleminden 30 alıntı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Taziyelerini geri çekenler

Taziyelerini geri çekenler

Kur’an ışığında cesaret ve iman

Kur'an ışığında cesaret ve iman

Divanyolu’ndaki 5 medrese

Divanyolu'ndaki 5 medrese

Benliğimiz kaderimizi, öz saygımız tutumlarımızı mı belirler?

Benliğimiz kaderimizi, öz saygımız tutumlarımızı mı belirler?

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İhvan’ın sonu göründü mü?

İhvan'ın sonu göründü mü?

Papa’nın yanında götürdüğü emanet!

Papa’nın yanında götürdüğü emanet!

Türkiye Yüzyılının ilk orkestrası çocuklardan oluşuyor

Türkiye Yüzyılının ilk orkestrası çocuklardan oluşuyor