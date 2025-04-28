Cahit Zarifoğlu’nun penceresinden “Yaşamak”
Yayınlanma Tarihi: 28.04.2025 09:14
Cahit Zarifoğlu, benzersiz mısralarıyla kalbimize nakış nakış işlenen bir isim. Yedi Güzel Adam topluluğundan olan Zarifoğlu, yaşamını şiirleri vasıtasıyla bizlere aktarmıştır. Mana diyarının tanınan siması, birbirinden kıymetli eserlere imza atmıştır. O, kaleme aldığı her kitabında okuyucularını eşsiz birer yolculuğa çıkarıyor. Yazarın, "Yaşamak" adlı eseri de işte tam anlamıyla böyle hisler uyandırıyor insanda... İşte, Zarifoğlu'nun özgün üslubunu ve derin felsefi bakışını okuyabileceğiniz eserinden alıntılar...
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Bir duruşu olmalı insanın, bir bakışı, bir anlayışı, bir davası olmalı.
CAHİT ZARİFOĞLU
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Yine de biri çıksa, nasılsın dese alışkanlıkla iyiyim diyeceğim.
CAHİT ZARİFOĞLU