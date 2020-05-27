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Bir kitabı tavsif edebilmek için bilinmesi gereken terimler

Geçmişten günümüze, bilginin yegane kaynağı olan kitaplar aynı zamanda da birer yol arkadaşı vazifesi görürler. Her kitap okuyucusunu, bambaşka durumların ve yaşama dair birbirinden ilginç anekdotların içine sürükler. Peki, bir kitabı tanımak ve vasıflandırmak veya onu doğru mana ile açıklamaya çalışmak nasıl olur dersiniz? İşte size bir kitabı tavsif edebilmek için bilmeniz gereken bazı terimleri derledik. Böylece elinize aldığınız kitabın her detayı hakkında kısa da olsa bilgi sahibi olabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 27.05.2020 08:32 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 16:46
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Kitap sanatlarını ifade eden terimler: Aklâm-ı Sitte
Kitap sanatlarını ifade eden terimler: Aklâm-ı Sitte

İslâm hat sanatında, aynı yazının farklı tarz ve üslûpları mânasında "şeş kalem" diye de adlandırılan altı hat. Bu yazılar; tevkı', rikâ', muhakkak, reyhânî, sülüs ve nesih hatlarıdır. Bunların dışında rik'a, talik ve divânî yazıları da kullanılmaktadır.

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Mikleb
Mikleb

Eski kitap ciltlerinin sol kenarındaki kapağa denir. Ucu sivri olan bu parça, üst kapağın altına girmektedir. Okunmuş veya okunmakta olan yeri gösterir. Miklebin hareketini sağlayan, alt kapağa bağlandığı parçaya da "Sertab" adı verilir.

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Murassa
Murassa

Cildin belirli noktalarına fildişi, sedef, altın, yakut, yeşim, zümrüt gibi kıymetli taş ve malzemenin yerleştirilmesi ile meydana getirilen cilt çeşididir.

Kitaplara giydirilen zarafet: Osmanlı'da cilt sanatı

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Serlevha
Serlevha

Yazma eserlerde metnin başladığı karşılıklı tezhiplenmiş sayfalara denir. Sözlükte "baş" anlamındaki Farsça ser ile Arapça levha kelimelerinden oluşan ser-levha "bir yazının başlığı" demektir. Tezhip sanatında terim olarak el yazması kitapların zahriye sayfasından sonra karşılıklı iki sayfasına yapılan bezemeli başlığı ifade eder.

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Zahriye
Zahriye

Yazma kitaplarda genellikle temellük kaydının tezhipli olarak yer aldığı, esas metnin başladığı yaprağın arka yüzü. Arapça zahr sözcüğü "arka, sırt" demektir; zahriye ise, "bir kâğıdın arka tarafına yazılan yazı, şerh" anlamını taşır. Yazma eserlerde, kitabın başladığı ilk sayfanın arka yüzüne zahriye denmektedir.

Yazma eserler hakkında bilmeniz gereken 20 terim

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