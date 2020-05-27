Bir kitabı tavsif edebilmek için bilinmesi gereken terimler

Geçmişten günümüze, bilginin yegane kaynağı olan kitaplar aynı zamanda da birer yol arkadaşı vazifesi görürler. Her kitap okuyucusunu, bambaşka durumların ve yaşama dair birbirinden ilginç anekdotların içine sürükler. Peki, bir kitabı tanımak ve vasıflandırmak veya onu doğru mana ile açıklamaya çalışmak nasıl olur dersiniz? İşte size bir kitabı tavsif edebilmek için bilmeniz gereken bazı terimleri derledik. Böylece elinize aldığınız kitabın her detayı hakkında kısa da olsa bilgi sahibi olabilirsiniz.