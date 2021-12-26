Ayşe Şasa’nın Yeşilçam Günlüğü’nden alıntılar

Modern felsefeye dair her metni büyük bir iştah ile okuyan ama içindeki boşluğu dolduramayan Yeşilçam'ın ünlü senaristi Ayşe Şasa, aradığı huzuru İslam'da bulmuştu. Yeşilçam'a dair en yetkin isimlerden olan Şasa'nın "Yeşilçam Günlüğü" bir yakın zaman hatıratı olduğu gibi sinema ile yakından alakadar olan herkese hitap ediyor. Sizin için "Yeşilçam Günlüğü"nden alıntıları bir araya getirdik.