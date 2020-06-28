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Aşk ile Anı Seyretmek kitabından ruhumuza doğru yolculuğa çıkaracak 20 alıntı

Sadettin Ökten ve Kemal Sayar'ın şiirin kanatlarına tutunarak gerçekleştirdikleri uzun soluklu sohbetlerinin ikinci cildi olan Aşk ile Anı Seyretmek, Dünyaya Geldim Gitmeye'den sonra bizleri bir kez daha sevginin, saygının ve bilgeliğin eşlik ettiği yepyeni bir dünyaya davet ediyor. Hem de büyük bir belirsizliğin ruhu çaresiz bıraktığı böylesi günlerde… Sadettin Ökten ve Kemal Sayar'ın söyleşi kitabı Aşk İle Anı Seyretmek'ten ruhumuza doğru yolculuğa çıkaracak 20 alıntıyı derledik.

Giriş Tarihi: 28.06.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 09:23
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"İnsan hayata ve karşısındaki insana daha metafizik açısından baktığı zaman, varlığı incitmekten imtina ediyor. İzole varlıklar değiliz hiçbirimiz ve kâinattaki her şey birbirine bağlı, hepimiz birbirimize bağlı varlıklarız."

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"Kırılgan ve aciz varlıklarız ama yüreğimize bir kâinat sığıyor."

Ünlü yazarları yakından tanımamızı sağlayacak 10 söyleşi kitabı

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"Kapitalizm sizi iradesi olan, karşısındaki ürünün cazibesine direnen bir özneye değil de arzuların, reklamcılığın, kitle iletişim araçlarının, hatta bazen politik propagandanın güttüğü basit bir nesneye çeviriyor."

Dünyaya Geldim Gitmeye eserinden 20 umut dolu alıntı

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"İslam medeniyeti insanı semavata ve arza bakmaya, üzerine tefekkür etmeye davet ederler. Bu da insanın duygu ve ruh alemini harekete geçirir. İslami nokta-i nazardan ve insani nokta-i nazardan bakarsak eğer sanatın başlangıç noktası da işte bu ruhsal ve duygusal dünyamızdır."

Sadettin Ökten'in Gelenek Sanat ve Medeniyet kitabından ufuk açıcı 20 alıntı

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"Biz hatıra oluşturamıyoruz, deneyim oluşturamıyoruz, bir şeyi tam manasıyla, ruhumuzu onun içine gömerek tecrübe edemiyoruz. Bu da bizi köksüz ve öksüz, ve hayata karşı ümitsiz bırakıyor."

Sadettin Ökten'den hayatımıza rehber olacak alıntılar

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