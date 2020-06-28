Aşk ile Anı Seyretmek kitabından ruhumuza doğru yolculuğa çıkaracak 20 alıntı

Sadettin Ökten ve Kemal Sayar'ın şiirin kanatlarına tutunarak gerçekleştirdikleri uzun soluklu sohbetlerinin ikinci cildi olan Aşk ile Anı Seyretmek, Dünyaya Geldim Gitmeye'den sonra bizleri bir kez daha sevginin, saygının ve bilgeliğin eşlik ettiği yepyeni bir dünyaya davet ediyor. Hem de büyük bir belirsizliğin ruhu çaresiz bıraktığı böylesi günlerde… Sadettin Ökten ve Kemal Sayar'ın söyleşi kitabı Aşk İle Anı Seyretmek'ten ruhumuza doğru yolculuğa çıkaracak 20 alıntıyı derledik.