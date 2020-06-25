Ünlü yazarları yakından tanımamızı sağlayacak 10 söyleşi kitabı

Baskı tarihi: 2019

Sayfa sayısı: 285

Yayınevi: Turkuvaz Kitap

Sadettin Ökten ve Kemal Sayar'ın radyo programlarındaki doğaçlama konuşmalarından oluşan Dünyaya Geldim Gitmeye adlı eser, Turkuvaz Kitap tarafından yayımlanmıştır. Bu kitap, biri insan ruhunun, biri medeniyetimizin, kültür kodlarımızın ustası iki önemli düşünürden okura sunulmuş bir yaşama kılavuzu…

İnsan, anlamdan boşaltılmış bir kâinatı ancak bu şekilde yeniden ışıklandırabilir, kozmik yalnızlığından kurtularak, "Allah bes, bâkî heves" dediği bir birlik düşüncesine ulaşabilir. İkiliye göre "geldik gidiyoruz, bütün mesele "aşk ile ânı seyretmek"."

Dünyaya Geldim Gitmeye eserinden 20 umut dolu alıntı

Kitabın ilgi çekici yönü nedir?

Kitabın ilgi çekici yanını umut ve iyimserlik teşkil ediyor. Bu satırlarda yılgınlık ve yeise yer yok…Rıza-i İlahi'ye ulaşmak ve daha soylu bir hayat sürebilmek için seferber olabilmek var…

"Hayatta her şeyin bir sınırı var, bedenimizin, bilgimizin, duyularımızın, hayatımızın, dünyanın bile... İyi de gönlümüzün bir sınırı var mı? Sevgimizin, muhabbetimizin, hüznümüzün, şevkimizin sınırı var mı?"

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