Ünlü yazarları yakından tanımamızı sağlayacak 10 söyleşi kitabı

Baskı tarihi: Ekim 2014
Sayfa sayısı: 306
Yayınevi: İletişim Yayınları
Başlarken Yalnızsın, Bitirdiğinde Daha da Yalnız kitabı, az konuşan, konuşmamayı tercih eden, kendini yeryüzüne susmaya gelenlerden sayan bir yazarın söyleşilerini ihtiva ediyor. Kitap yaklaşık 25 yıllık bir süreçte Hasan Ali Toptaş ile yapılmış olan muhtelif röportajlardan müteşekkil. Hasan Ali Toptaş, şeytanın dürtmesiyle romana başlamasını, taşra kasabalarını, sinema salonuna kaçak giren çocukları, saklı hikâyeleri, türlü kederleri, onulmaz hüzünleri, kıpır kıpır hatıraları anlatıyor söyleşilerinde.
Yazar aynı zamanda güncelden kaçışını, kalabalıklardan duyduğu korkuyu, uğultuları, kuytuları, acemiliği, beyhude kaçışları, kötülüğü, vicdanı, masumiyeti konuşuyor. Usul usul, sakin, ağırbaşlı, susmaya hazır.Başlarken Yalnızsın, Bitirdiğinde Daha da Yalnız, Hasan Ali'yi konuşturuyor. Aklı, fikri, gecesi, gündüzü, edebiyata ve hayata dair neyi varsa...
Kitabın ilgi çekici yönü nedir?
Kitap kendi kabuğunda yaşayan güncel edebiyatımızın en önemli isimlerinden Hasan Ali Toptaş'ın hayatına dair tüm detayları sunuyor. Harflere can veren büyük ustanın hangi çalkantı ve çelişkilerin içinde yazmaya sarıldığına tanıklık etmek, kitabın cazibesini arttırıyor. Aynı zamanda yazarın edebiyatını neredeyse bütün yönleriyle kapsayan bu söyleşiler, edebiyat ve yazarlık üzerine düşünen okurların şimdiden baş ucu kitabı olma niteliğinde…
"Yazmak bence bir yalnızlıktan bir yalnızlığa yolculuk. Okuru hesaba katsan da böyle bu, katmasan da. Başka bir deyişle bir öyküye, bir şiire, bir romana başlarken yalnızsın; bitirdiğinde daha da yalnız."
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