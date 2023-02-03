Yüzyıllardır yaşayan ilim hazinesi: Garibnâme
Aşık Paşa, Anadolu'da hayat sürmüş alimlerden biridir. Entelektüel bir aileden gelen Paşa, iyi derecede ilmi ve tasavvufi alt yapıya sahiptir. Aşık Paşa yaşadığı dönemden etkilenerek, halkı aydınlatmak için Garibname adlı eserini kaleme aldı. Gelin, Aşık Paşa ve edebiyatımızın mihenk taşı haline gelen Garibnamesini yakından tanıyalım.
Giriş Tarihi: 03.02.2023
15:44
Güncelleme Tarihi: 03.02.2023
16:50
Aşık Paşa kimdir?
🔸 Esas adı Ali olan Aşık Paşa, 1272'de Kırşehir'de doğmuştur. Ailenin ilk çocuğu olması nedeniyle Paşa olarak anılır.
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Mutasavvıf bir ailede büyür. Babası ölmeden önce onu Kırşehir'deki Şeyh Süleyman'a emanet eder. Burada dini ve tasavvufi eğitim alır.
🔸 Cacabey Medresesi'nde okuduğuna dair rivayetler var.
Arapça, Farsça, Ermenice ve İbranice dillerine hakim olduğu bilinir.
❗ Mutasavvıf nedir? Tasavvufî yaşamı seçen ve bu şekilde Allah'ın (CC) rızasını kazanmaya çalışan kişilere denir.
Sosyal hayatın şiire yansıdığı beyitler
🔸 Aşık Paşa, İlhanlılar'ın Selçuklular üzerinde baskısının arttığı bir dönemde yaşar. Bu dönem Anadolu'da dehşet ve korku hakimdir.
🔸 Vav TV'de her hafta Anadolu'yu yurt haline getiren bir ismin konuşulduğu "Göğerenler" programında hayatı ve fikirleriyle
"Aşık Paşa" konuşuldu. Programa konuk olan Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu konuya değerli katkılar sundu.
🔸 "Memluk Sultanı Kalavun döneminde Anadolu'da güzel bir istikrar kazanıldı" diyen
Fazlıoğlu Kalavun'un Anadolu'daki son Haçlı artıklarını da temizlediğini akabinde tahta geçen oğluyla Memluklar'ın büyük bir istikrar kazandığını (1340'lar a kadar) aktararak bu durumun da Anadolu'yu güzel bir cazibe merkezi hâline getirdiğinden söz etti.
🔸 Dönemin siyasi ve kültürel bağlamından yola çıkarak "Aşık Paşa, Yunus Emre ve Hacı Bayram Veli'nin derdi, yaşanılabilirliğini kaybeden bir dünyayı nasıl yeniden inşa edebiliriz düşüncesidir" tespitinde bulunan
Fazlıoğlu, sufilerin ve eserlerinin özelliklerinden şu cümlelerle bahsetti:
"Sufilerin isteği bilinebilir ve düşünülebilir bir dünya değil, yaşanılabilir bir dünya inşa etmektir. Çünkü bilinebilir ve düşünülebilir bir dünya formeldir. Sufiler düşünceyi önemsemekle birlikte, duyu ve duygunun da düşünceye katıldığı bir yapıyı önemsediklerinden dolayı, menakıblarına bakarsanız sadece düşünce yok orada, yaşanmışlıklar var."
III. Ahmed'in büyük sevgisi
Aşık Paşa'nın eserleri
Eserlerinde olaylara hikmet ile bakma duruşunun hakim olduğunu görürüz. Bu da ona bir sekinet hâli verir.
Aşık Paşa'nın eserleri şunlardır:
➡ Garibnâme: 1330 yılında kaleme alınmış olan bu eser, öğretici, dini ve tasavvufi yönü yüksek bir eserdir. Bu yüzden sade bir dile sahiptir.
➡ Fakrnâme: Tasavvufi içerikli, 161 beyitten oluşan bir mesnevidir. Eserde "fakr" renkli bir kuşu temsil eder.
➡ Vasf-ı Hâl: 31 beyitten oluşan küçük bir mesnevidir. Garibnâme'nin sonunda yer alır.
➡ Hikâye: Elli dokuz beyitlik küçük bir mesnevi olan eserde bir Müslüman, Hristiyan ve Yahudinin yaşadığı olaylar anlatılır.
➡ Kimya Risalesi: Bu eserin Aşık Paşa'ya ait olduğu şüphelidir. Bir nüshası Çorum Halk Kütüphanesi'nde bulunur.
Garibnâme
🔸 1250 ile 1350 arasında Anadolu ve Memluk kültür havzalarına baktığımızda iki konuda inanılmaz eser üretildiğini görürüz. Bu konular dil ve tarihtir.
🔸Kaynağı ise dönemin içinde bulunduğu durum göz önüne alınarak şudur: Bir devlet siyasi istikrarını kaybettiği zaman, varlığını dil üzerinden sürdürür ve kayıt altına alır. Tarih de bunun kaydını yapar ve geleceğe aktarır.
🔸 Garibnâme'de
"garib" sözcüğü, gurbette olan asli vatanından uzaklaşmış olan, yad elde bulunan, yabancı anlamında değil bizatihi insanın kendisinden bahsetmek için kullanılır.
Mevlid sadece şiir midir?