Yüzyıllardır yaşayan ilim hazinesi: Garibnâme

🔸 Dönemin siyasi ve kültürel bağlamından yola çıkarak "Aşık Paşa, Yunus Emre ve Hacı Bayram Veli'nin derdi, yaşanılabilirliğini kaybeden bir dünyayı nasıl yeniden inşa edebiliriz düşüncesidir" tespitinde bulunan Fazlıoğlu, sufilerin ve eserlerinin özelliklerinden şu cümlelerle bahsetti:

"Sufilerin isteği bilinebilir ve düşünülebilir bir dünya değil, yaşanılabilir bir dünya inşa etmektir. Çünkü bilinebilir ve düşünülebilir bir dünya formeldir. Sufiler düşünceyi önemsemekle birlikte, duyu ve duygunun da düşünceye katıldığı bir yapıyı önemsediklerinden dolayı, menakıblarına bakarsanız sadece düşünce yok orada, yaşanmışlıklar var."

III. Ahmed'in büyük sevgisi