Aliya İzzetbegoviç'in kaleminden İslam Deklarasyonu
Aliya İzzetbegoviç'in kaleminden İslam Deklarasyonu
Aliya İzzetbegoviç, Batı'nın fikri, kültürel ve siyasi hücumu karşısında İslam dünyasının nasıl bir tutum göstermesi gerektiğinin canlı temsili, umudu oldu. Bütün izleriyle tarihten silinmek istenen bir millete egemenlik kazandıran Aliya, İslam Deklarasyonu eserinde hedefini şöyle açıklamıştı: "Hedefimiz; Müslümanların İslamlaşması, sloganımız; inanmak ve mücadele etmek". İşte "hangi tarafta olduklarını apaçık bir biçimde kalplerinde hisseden ve nereye ait olduklarını bilen Müslümanlara yönelik" yazdığı İslam Deklarasyonu eserinden alıntıları derledik.
Giriş Tarihi: 24.02.2020
09:39
Güncelleme Tarihi: 19.10.2020
13:09