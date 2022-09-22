Ben Ahmet Rasim, İstanbul Mektupçusu

🖌"Meselâ Boğaz'ın Hisarlar'dan ötede ne kadar semti, mahallesi varsa oralarda hiç olmazsa bir gece kalmak; Adalar'ı sırasıyla gezmek, Kadıköy'den başlayarak Kalamış, Fener, Kızıltoprak, Göztepe, Erenköy, Maltepe, Kartal tarafına doğru uzanmak, benim gibi havalı kimselere hemen hemen yaşamının bir şartıymış gibi geliyor. Bu gezip dolaşmalar sırasında ahbaplardan birine rastlayarak onda kalmak zorunluluğu da cabası. Yalnız bu gibi hallerde dikkat edilmesi gereken bir şey varsa, o da, her ihtimale karşı tedbirli davranmak ve o yerin hava durumu ile topografyasını hakkiyle öğrenmektir. Eğer bu türlü bir tedbire uymayacak olursanız, çok defa rahatsız olursunuz."

🔸

Bu satırlarda Ahmet Rasim'in İstanbul'u avucunun içi gibi bildiğini ve mekân tercihlerini belli sebeplere bağladığını görürüz. Anadolu Yakası'nın gözde semtlerini kendince bir sıraya koyarak gezilmesini salık veren yazarı hayat dolu bir flaneur (kent gezgini) olarak tanımlayabiliriz. Keyfine ve yemeye düşkün olan usta kalem, gezme adabından, dolaşırken alınması gereken önlemlerden bahsederken İstanbul'u gezmeyi, hatta ve hatta bu şekilde gezmeyi, yaşamının bir şartı kabul eder.

Mekânın Hafızası: Şehrengizler