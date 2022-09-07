Türk Folklorünün Öncü İsmi Ahmet Kutsi Tecer Hakkında 10 Bilgi

🔹 Öğretmenlik görevi için atandığı Sivas'ın bir âşıklar diyarı olduğunu fark eden Ahmet Kutsi, Sivas'ın Deliktaş köyünden olan Âşık Ruhsatî'nin şiirlerinden etkilenmiş, onun bir şiirinde geçen Sivas Tecer dağını, soyadı olarak seçmiştir.

"Orda bir yol var, uzakta

O yol bizim yolumuzdur.

Dönmesek de, varmasak da

O yol bizim yolumuzdur."

Ahmet Kutsi Tecer - Orda Bir Köy Var Uzakta