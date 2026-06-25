Ahmet Muhip Dıranas Kimdir? Eserleri, Hayatı ve Biçim Tartışmalarıyla Türk Edebiyatının Önemli Şairi

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◼ Ortaokul ve lise eğitimini Ankara Erkek Lisesi'nde tamamlayan şairin, "Muhip Atalay" takma adını kullandığı "Bir Kadına" isimli ilk şiiri, 1926 yılında Milli Mecmua'da yayımlandı. Şiirde biçime verdiği önem nedeniyle birçok kez eleştirildi. Şiirde biçime verdiği önem nedeniyle eleştirildiğini her daim dile getiren usta edebiyatçı, TRT'de Ahmet Oktay'ın hazırlayıp sunduğu "Edebiyat Dünyası" adlı programda bu hususu şu sözlerle açıkladı:

"En son şiir cereyanlarında, serbest yani özgür nazımdan yeniden kafiyeli hatta sone biçiminde şiirlere dönen tanınmış şairlerimiz var. Ben biçimi hiçbir zaman kendi sanat kadromun dışında bırakmadım. Bununla beraber biçimle özü aslında birbirinden ayırmak mümkün değildir. Biçim bir disiplindir. Kelimeler bazen sel gibi akar. Bunun önüne sanatta, söz sanatlarında, şiirde baraj çeken şey, biçim olmalıdır ya da ben öyle düşünüyorum. Aslında şiirin malzemesi kelimelerdir. Şiirin size bir tarifini yapayım mı? Hani Shakespeare'in bir sözü vardır: 'Kelimeler, kelimeler, kelimeler.' der. Kelimelerden müteşekkil bir yapıtın şiir olabilmesi için bu üç kelimeden oluşan cümlenin, iki kelimesini atıp bir kelimeye indirgenmesi gerekir. Yani 'Kelimeler, kelimeler, kelimeler' değil, sadece 'kelimeler' yaptığınız zaman şiire ulaşabilirsiniz. Çok kelime üretmek, şiirde daima bizi yanlış yere götürür."

◼ Lisedeyken Faruk Nafiz Çamlıbel ve Ahmet Hamdi Tanpınar gibi usta edebiyatçıların öğrencisi olan Dıranas, bu dönemde Fransızca da öğrendi. 1931'de lise mezuniyetinin ardından, 1932 yılına kadar Hakimiyet-i Milliye gazetesinde görev yaptı.