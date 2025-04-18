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Ahmet Haşim'in Gurebahane-i Laklakan kitabından alıntılar

Yayınlanma Tarihi: 18.04.2025 08:39

Türk edebiyatında "Akşam Şairi" olarak tanınan Ahmet Haşim, kaleme aldığı eserlerde imge ve iç ahenk bakımından oldukça zengin bir üslup kullanmıştır. Aynı zamanda "Edebiyat ciddi ve önemli bir iştir, bunun halka anlatılması lazımdır" anlayışına bağlı olan "Fecr-i Âtî" grubunun en önemli temsilcilerinden biridir. "Gurebahane-i Laklakan" yani "Düşkün Leylekler Evi" Haşim'in; bahçesinde beslenen leyleklere atfen Bursa'daki Fransız konsolosluğu binasına yakıştırdığı isimdir. 1928 yılında kaleme aldığı bir makalesinin de adı budur, yazarın bu ve başka makaleleri de derlenerek "Gurebahane-i Laklakan" eseri oluşturulmuştur. İşte, bu kitaptan sizler için bir araya getirdiğimiz alıntılar...

1/20

🔸

Sevmeyi bilmeyen ölmeyi bilmez; savaş sevginin tamamlayıcısıdır.

AHMET HAŞİM

10 soruda 'akşam şairi' Ahmet Haşim

2/20

🔸

Çölde yolunu şaşıranlar gibi biz şimdi zaman içinde kaybolmuş kimseleriz.

AHMET HAŞİM

3/20

🔸

Sırf memleketin saadeti için, şahsen mesut olmanın hünerini öğrenmeye muhtacız.

AHMET HAŞİM

4/20

🔸

Mucizeler araçların ilkel olduğu devirlerde olurdu. Bugün ise insan için uçmak bile mucize değil!

AHMET HAŞİM

5/20

🔸

Zira insan her dakika aynı idrak ve insaf kabiliyetinde değildir.

AHMET HAŞİM

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