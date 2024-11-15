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Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kaleminden Erzurum

Edebiyatımızın en önemli isimlerinden olan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın en farklı eserlerinden birisi de Beş Şehir'dir. Anadolu'nun beş büyük şehri: Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul'u merkeze alan yazılardan oluşan kitap, salt bir monografiden ziyade şehir kültürlerine odaklanır. Tanpınar eserin önsözünde bu durumu belirtir: "Beş Şehir'in asıl konusu hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ile yeniye karşı beslenen iştiyaktır." İşte, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kaleminden Doğu'nun masalsı şehri Erzurum...

Giriş Tarihi: 15.11.2024 10:42 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 10:55
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Bu dağlardan sonra Âşık Kerem benim için bir hayalet yolcu gibi kervanımıza takılmıştı.

Ahmet Hamdi Tanpınar

AHMET HAMDİ TANPINAR'IN EN SEVİLEN 10 ESERİ

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Bu yıkılış, Erzurum'da ilk defa mı oluyordu? 1828 mağlûbiyeti, 1876 felâketi ve daha önce birçok isyanlar muhakkak ki buraları gene sarsmıştı.

Ahmet Hamdi Tanpınar

AHMET HAMDİ TANPINAR HAKKINDA BİLİNMEYENLER

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Yıkılmış şehirde yeniden gençler evleniyor, çocuklar doğuyor, yarısı toprak olmuş evlerde baba ocakları tütüyor, akşamın alaca karanlığında kılıç artığı çocuklar türkü söylüyorlar, adlarıyla artık mevcut olmayan şeylere hudut çizen şehir kapılarının önündeki meydanlarda davul zurna çalınıyor, cirit, bar oynanıyordu.

Ahmet Hamdi Tanpınar

SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ'NDEN ZAMANIN ÖTESİNDE 30 ALINTI

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Harp, hicret, katliamlar, tifüs, çeşit çeşit felâket, üzerinden ağır bir silindir gibi geçmiş, her şeyi ezip devirmişti.

Ahmet Hamdi Tanpınar

AHMET HAMDİ TANPINAR'IN YAŞAMINA IŞIK TUTAN GÜNLÜKLERİ

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Sonra keskin bir meşin kokusu, yumuşak derinin âdeta söndürüldüğü, kıvamını bozduğu tokmak sesleri ve bir yığın uğultu...

Ahmet Hamdi Tanpınar

AHMET HAMDİ TANPINAR'IN EN SEVİLEN 15 KİTABI

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