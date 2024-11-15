Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kaleminden Erzurum

Edebiyatımızın en önemli isimlerinden olan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın en farklı eserlerinden birisi de Beş Şehir'dir. Anadolu'nun beş büyük şehri: Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul'u merkeze alan yazılardan oluşan kitap, salt bir monografiden ziyade şehir kültürlerine odaklanır. Tanpınar eserin önsözünde bu durumu belirtir: "Beş Şehir'in asıl konusu hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ile yeniye karşı beslenen iştiyaktır." İşte, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kaleminden Doğu'nun masalsı şehri Erzurum...