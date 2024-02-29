Ahmet Hamdi Tanpınar hakkında bilinmeyenler
Eserleri, talebeleri, düşünceleri ile edebiyat ve fikir dünyamıza damga vurmuş isimlerden olan Ahmet Hamdi Tanpınar; şehir imgesi üzerine düşünmesi, hülya kavramını merkezde tutması, arada kalmış karakterlerin yegane yazarı olması ve devrinin yazarlarının aksine maziyi güzellikle yad etmesi ile tanınmış kalemini sürekli sıcak tutmuş bir muharrirdi. Hayatına dair pek çok önemli detayın yeni yeni ortaya çıktığı Tanpınar'ın bilinmeyenlerini araştırdık.
Giriş Tarihi: 29.02.2024
10:28
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
10:32
◾ Ahmet Hamdi
Tanpınar'ın büyük hürmet duyduğu hocası Yahya Kemal ile arasında derin bir muhabbet vardır. Yıllardır yanında olduğu hocasından öğrendikleriyle Tanpınar'ın zihni şekillenir.
◾ Aralarındaki bağ öylesine güçlüdür ki
Tanpınar vefatının ardından Rumeli Hisarı ( Aşiyan) Kabristanı'na, biricik hocası Yahya Kemal'in yanı başına defnedilir.
AHMET HAMDİ TANPINAR KİMDİR?
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Ahmet Hamdi'nin devam ettiği Yüksek Muallim Mektebi o dönemlerde pek çok okur- yazar gencin rağbet gösterdiği bir merkez hüviyetindedir.
◾ Öyle ki
Ahmet Hamdi burada Mükrimin Halil Yinanç, Necmettin Halil Onan, Nurullah Ataç, Hasan Ali Yücel gibi isimlerle beraber okur. Bu isimlerden bazıları Tanpınar'ın yatakhane arkadaşıdır.
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın siyasi yönü
◾ Edebiyatımızın mümtaz ismi
Ahmet Hamdi 1943 - 1946 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili sıfatıyla bulunur. Bu tek dönemlik süreçte Maraş milletvekilidir.
◾ Aktif bir süreçten ziyade siyaset
Tanpınar için bir yerde pişmanlık olur. Ahmet Hamdi'nin yıllar sonra yayınlanan günlüklerinde bu süreçle hesaplaştığı görülür.
AHMET HAMDİ TANPINAR'IN YAŞAMINA IŞIK TUTAN GÜNLÜKLERİ
◾ Kimsenin
zikretmediği, düşünmediği bir dönemde Ahmet Hamdi, şehirler üzerine düşünmüş hatta bu alana dair müstakil eser kaleme almıştır.
◾ Düzenli şekilde günlük tutarak
kalemini soğutmaması da Tanpınar'ın sürekli yazmasına, üretmesine olanak sağlar. Farklı düşünceler ve kalem birliği sağlandığında ortaya Tanpınar külliyatı çıkmıştır.
Bir müzik sevgilisi olarak Ahmet Hamdi
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Ahmet Hamdi edebi karakterinin hatta çokça beslendiği tarihsel kimliğinin dışında aynı zamanda musikiye, eski musikimize vurgundur.
◾ Öyle ki
1975'de bir kitap haline getirilen Mahur Beste eserini Lale Devri'nin ünlü hanende ve bestekarı Eyyubi Ebubekir Ağa'ya ithat etmiştir.
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