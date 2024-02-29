Ahmet Hamdi Tanpınar hakkında bilinmeyenler

Eserleri, talebeleri, düşünceleri ile edebiyat ve fikir dünyamıza damga vurmuş isimlerden olan Ahmet Hamdi Tanpınar; şehir imgesi üzerine düşünmesi, hülya kavramını merkezde tutması, arada kalmış karakterlerin yegane yazarı olması ve devrinin yazarlarının aksine maziyi güzellikle yad etmesi ile tanınmış kalemini sürekli sıcak tutmuş bir muharrirdi. Hayatına dair pek çok önemli detayın yeni yeni ortaya çıktığı Tanpınar'ın bilinmeyenlerini araştırdık.