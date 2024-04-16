Adres Defteri'nden alıntılar
Dünyada var olan her sokağa, mahalleye ve şehirlere isimler verilmiştir. Deirdre Mask'ın kaleme aldığı "Adres Defteri" eserinde ise adresin tanımı gibi pek çok konuyu ele almıştır. İşte, Mask'ın kitabından sizler için derlediğimiz alıntılar.
Giriş Tarihi: 15.04.2024
17:26
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
12:11
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Acil yardım birimleri insanları bulmanın daha biçimsel yolları konusunda cesaretli olmayı denemişlerdi. Gözlerinizi kapatın ve evinizin konumunu adresini kullanmadan anlatmaya çalışın. Şimdi bunu, aynı zamanda felç geçiriyormuşsunuz gibi yaparken deneyin. Evi önünde tavuklar var, diye tarif edilmiş bir eve ulaşmaya çalışan acil sağlık birimi görevlileri, bütün evlerin önünde tavuk olduğunu görmek için acele etmiş oluyorlardı.
Sayfa 19
Deirdre Mask
Peyami Safa'nın kaleminden "Ramazan Geceleri"
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Konuştuğum bazı insanlar bölgenin adressizliğini çağ dışı kırsal topluluğun simgesi olarak görmekteydiler fakat ben olaya bu şekilde bakmadım. Ülkenin en fakir bölgelerinden biri McDowell ilçesi, sakinlerin birbirlerini iyi tanıdığı, yerleşim alanın tarihine vakıf olduğu kenetlenmiş bir topluluktu. Yabancıların görmediği şeyleri görüyolardı.
Sayfa 22
Deirdre Mask
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Yaşadığı sokağın hiçbir zaman bir hane numarası yoktu.
Sayfa 17
Deirdre Mask
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Elinizdeki kitap Yaldızlı Çağ'ın Manhattan'ını, Victoria hükümdarlığındaki Londra'yı ve Devrim sırasında Paris'i ziyaret ediyor. Fakat
adreslerin ne anlama geldiğini anlamak için öncelikle bir adrese sahip olmanın ne anlama geldiğini öğrenmem gerekiyordu. Öyleyse Hindistan'dan başlayalım.
Sayfa 28
Deirdre Mask
Necdet Subaşı'nın kaleminden "Zamanın Behrinde Ramazan Hikayeleri"