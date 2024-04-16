Adres Defteri'nden alıntılar

Dünyada var olan her sokağa, mahalleye ve şehirlere isimler verilmiştir. Deirdre Mask'ın kaleme aldığı "Adres Defteri" eserinde ise adresin tanımı gibi pek çok konuyu ele almıştır. İşte, Mask'ın kitabından sizler için derlediğimiz alıntılar.