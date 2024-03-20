Peyami Safa'nın kaleminden "Ramazan Geceleri"

Ramazan Geceleri, Peyami Safa'nın mübarek ayın ruhuna yönelik 1930'lu yıllarda; Cumhuriyet, Tan, Tercüman ve Milliyet gazetelerinde kaleme aldığı yazılardan derlenen bir kitaptır. Bu eserde, Safa'nın yaşadığı dönemdeki İstanbul şehirdeki tiyatrolar, sinemalar ve sosyal hayat yer alıyor. Yazar, bu yazılarını adeta bir günlük havasıyla kaleme almış ve işlediği konular ise bazen camide not tutan bir kız bazen de sinemada izlediği film olmuş.İşte, böylesine kıymetli bir eserden sizler için alıntılar derledik.