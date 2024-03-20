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Peyami Safa'nın kaleminden "Ramazan Geceleri"

Ramazan Geceleri, Peyami Safa'nın mübarek ayın ruhuna yönelik 1930'lu yıllarda; Cumhuriyet, Tan, Tercüman ve Milliyet gazetelerinde kaleme aldığı yazılardan derlenen bir kitaptır. Bu eserde, Safa'nın yaşadığı dönemdeki İstanbul şehirdeki tiyatrolar, sinemalar ve sosyal hayat yer alıyor. Yazar, bu yazılarını adeta bir günlük havasıyla kaleme almış ve işlediği konular ise bazen camide not tutan bir kız bazen de sinemada izlediği film olmuş.İşte, böylesine kıymetli bir eserden sizler için alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 20.03.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 12:22
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Eskiden Ramazan'ın herkes için başka bir manası vardı.

Peyami Safa

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Fakat hakiki iman ehli için Ramazan, insanın nefsini körelterek alakalarını maddeden imkân nispetinde koparmak suretiyle Allah'ın gufranına layık olmaya çalışabileceği en saf, en ulvi bir feragat ve ibadet ayı idi.

Peyami Safa

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Ramazan insanlığımızı tamamlayan riyazat ve feragatler ayıdır. Ancak bu şartla gufrana, Allah'ın affına, müsamahasına, rahmetin ve merhametine layık olabiliriz. Mide perhizi kâfi değildir.

Peyami Safa

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Ramazan her sene biraz daha sessiz geliyor.

Peyami Safa

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Bayramlar, tamire muhtaç ahlakların kalafata çekildikleri günlerdir. Bizi daha iyi güne hazırlar. Mübarek olsunlar.

Peyami Safa

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