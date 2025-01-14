99 hikayeden oluşan bir İskender Pala eseri

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Onunla konuşunca kötüler iyi, iyiler daha iyi olurlar. Hemen herkese göre bir reçetesi vardır ve bunalanlara sıkıntılarından kurtulmak, sevinenlere de şükürlerini arttırmak için yol gösterir. Ne kadar çok çare bildiği, herkese göre ayrı bir tavsiye üretebilmesinden anlaşılır.