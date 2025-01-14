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99 hikayeden oluşan bir İskender Pala eseri

Yayınlanma Tarihi: Ocak 14, 2025 16:54 Güncelleme Tarihi: Ocak 15, 2025 08:38

İskender Pala, kaleme aldığı her eseriyle okuyucusunda derin tesirler bırakan bir mütefekkirimizdir. Her kitabı ayrı bir mesaj içerir, her mısrası bambaşka kapılar açar insana. İşte, yazarımızın "Mesela" adlı kitabı da böyledir. 99 hikayeden oluşan eserinde İskender Pala, okurlarını farklı kültürlere doğru bir yolculuğa çıkarır. Gelenek ve değerlerimizin günümüz tecrübesiyle harmanlanması sonucu ortaya çıkan bu kıymetli eserden sizler için alıntılar derledik.

1/20

Toprak insana değil, insan toprağa aittir.

İSKENDER PALA

İskender Pala'nın çarpıcı cümleleri

2/20

Düşünün, "İyi ki yapmışım!" dediğiniz şeyler mi; yoksa "Bunu niye yaptım sanki?" dedikleriniz mi daha çok? "Keşke yapmasaydım!" demeyi mi, yoksa "Keşke yapsaydım!" demeyi mi tercih edersiniz?

İSKENDER PALA

3/20

Yığınla sorunla karşılaşabiliriz, ama eğer bunlardan ders çıkarabilirsek o sorunlar bizim daha bilge biri olabilmemizi sağlamazlar mı?

İSKENDER PALA

4/20

Onunla konuşunca kötüler iyi, iyiler daha iyi olurlar. Hemen herkese göre bir reçetesi vardır ve bunalanlara sıkıntılarından kurtulmak, sevinenlere de şükürlerini arttırmak için yol gösterir. Ne kadar çok çare bildiği, herkese göre ayrı bir tavsiye üretebilmesinden anlaşılır.

İSKENDER PALA

5/20

Arada sırada on dakikanızı ayırıp kendi cenaze merasiminizi hayal edin!

İSKENDER PALA

İskender Pala'nın kaleminden "Mihmandar"

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