99 hikayeden oluşan bir İskender Pala eseri
Yayınlanma Tarihi: Ocak 14, 2025 16:54 Güncelleme Tarihi: Ocak 15, 2025 08:38
İskender Pala, kaleme aldığı her eseriyle okuyucusunda derin tesirler bırakan bir mütefekkirimizdir. Her kitabı ayrı bir mesaj içerir, her mısrası bambaşka kapılar açar insana. İşte, yazarımızın "Mesela" adlı kitabı da böyledir. 99 hikayeden oluşan eserinde İskender Pala, okurlarını farklı kültürlere doğru bir yolculuğa çıkarır. Gelenek ve değerlerimizin günümüz tecrübesiyle harmanlanması sonucu ortaya çıkan bu kıymetli eserden sizler için alıntılar derledik.
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Toprak insana değil, insan toprağa aittir.
İSKENDER PALA
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Arada sırada on dakikanızı ayırıp kendi cenaze merasiminizi hayal edin!
İSKENDER PALA