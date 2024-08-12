İskender Pala'nın çarpıcı cümleleri

Her eseri ile okuyucusu üzerinde heyecan uyandıran nadir yazarlardan olan iskender Pala, muğlak kalan tüm noktalara kalemi ile ışık tutan bir yazar. Okuyucusunu romanlarında meçhul bir maceraya, denemelerinde bilgelik köyünde yolculuğa, öykülerinde bilinmeze davet eden usta yazar edebiyatın kılcal damarlarındaki serüvenine okuyucusunu da dahil ediyor. Sizler için İskender Pala'nın eserlerindeki çarpıcı cümleleri bir araya getirdik.