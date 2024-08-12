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İskender Pala'nın çarpıcı cümleleri

Her eseri ile okuyucusu üzerinde heyecan uyandıran nadir yazarlardan olan iskender Pala, muğlak kalan tüm noktalara kalemi ile ışık tutan bir yazar. Okuyucusunu romanlarında meçhul bir maceraya, denemelerinde bilgelik köyünde yolculuğa, öykülerinde bilinmeze davet eden usta yazar edebiyatın kılcal damarlarındaki serüvenine okuyucusunu da dahil ediyor. Sizler için İskender Pala'nın eserlerindeki çarpıcı cümleleri bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 12.08.2024 09:03 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 09:06
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İyiler iyileri yüzünden tanır.

İskender Pala

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Aşk, gülü dikeniyle avuçlamak, ama kanayan ellerin hesabını gülden sormamaktır…

İskender Pala

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Aşk ilâhîdir; imanla başlar, vahdete götürür. Gönülde doğar, gönülde yaşar. Sırrı saklamayanlar, başını verir.

İskender Pala

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Saray dediğin gönül sultanının bulunduğu yer değil de neydi ki? Mesele sarayı aramakta değil, sultanı aramakta.

İskender Pala

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Keşke kitaplar her eve girse ve okunsa; keşke her evin alt katı okul olsa, matbaa olsa.

İskender Pala

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