2022 yılında mutlaka okumanız gereken 10 kitap

Altı Dakika - Fatma Bayram

◾ İlim dünyası ile halk arasında kitaplardan oluşan bir köprü kuran Fatma Bayram, kaleme aldığı yazılarda insaların içerisinde bulunduğu durumlara hayattan ve İslam'dan örnekler vererek yol gösteriyor. Bir Vaizenin Günlüğü ve Bir Vaizenin Okumaları eserlerinden sonra Altı Dakika ile ruhumuzu mest ediyor. Sadece altı dakikada, hiç kalemini kaldırmadan kalbinden dökülenleri bizlere ulaştırıyor. Kulaklarında yüzlerce hayatın hikâyesini barındıran bir vaizenin altı dakikası kaç yıla denk gelmiştir sizce?

"Kulaklarını tıka, gözlerini önünde sabitle, elinden işini bırakma!"

Kitaba ulaşmak için tıklayın

Yazıcı masanın başına geçer, mürekkebini ve kalemini seçer, saati kurar ve başlar yazmaya. Altı dakikası vardır, bir de mürekkebi ve kelimeleri. Kırmızı, mavi, yeşil, mor, kahverengi ve siyah mürekkeplerden biriyle başlar yazmaya. Akıp gitmesi gereken altı dakikaya en uygun yazı aleti dolmakalemdir bu yüzden.

Başlangıç kelimesi verilidir; araştırmaya, düşünmeye vakit yoktur. Oturacak ve başlayacak kelimelerini akıtmaya. Ne varsa özünde, o akar kalemin ucunun battığı yerden. Bir vaizenin "tedbirsiz, sakınmasız, neyse o" halini okur, bu satırları okuyanlar.

Fatma Bayram'dan hayat dersi veren alıntı ve sözler