2022 yılında mutlaka okumanız gereken 10 kitap
İnsan bazen okurken büyüdüğünü hisseder ya da fark eder. Altını çizdiği cümlelerde, derin bir hayale kapılmış giderken serpilir belki de... Ama nihayetinde olgunlaşır, artık başka bir dünyanın kapısını kendisine açmıştır. Şimdi bu betimleme kimisine abartı gelse de kimisine de harikulade gelecektir. Kitaplar herkeste aynı hissi uyandırsaydı bugün okumaktan böylesine güzel bahsedebilir miydik? Okumak her dönem itinayla yapılacak bir iş ama bazı yıllarda karşılaştığımız kitaplar bize "iyi ki şu an bunu okuyorum" dedirtebiliyor. Size 2022 yılı içerisinde okumanızda fayda gördüğümüz 10 kitap derledik.
Giriş Tarihi: 20.03.2022
17:15
Güncelleme Tarihi: 20.03.2022
17:29
Altı Dakika - Fatma Bayram
Altı Dakika - Fatma Bayram
◾ İlim dünyası ile halk arasında kitaplardan oluşan bir köprü kuran Fatma Bayram, kaleme aldığı yazılarda insaların içerisinde bulunduğu durumlara hayattan ve İslam'dan örnekler vererek yol gösteriyor.
Bir Vaizenin Günlüğü ve Bir Vaizenin Okumaları eserlerinden sonra Altı Dakika ile ruhumuzu mest ediyor. Sadece altı dakikada, hiç kalemini kaldırmadan kalbinden dökülenleri bizlere ulaştırıyor. Kulaklarında yüzlerce hayatın hikâyesini barındıran bir vaizenin altı dakikası kaç yıla denk gelmiştir sizce?
"Kulaklarını tıka, gözlerini önünde sabitle, elinden işini bırakma!"
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Yazıcı masanın başına geçer, mürekkebini ve kalemini seçer, saati kurar ve başlar yazmaya. Altı dakikası vardır, bir de mürekkebi ve kelimeleri. Kırmızı, mavi, yeşil, mor, kahverengi ve siyah mürekkeplerden biriyle başlar yazmaya. Akıp gitmesi gereken altı dakikaya en uygun yazı aleti dolmakalemdir bu yüzden.
Başlangıç kelimesi verilidir; araştırmaya, düşünmeye vakit yoktur. Oturacak ve başlayacak kelimelerini akıtmaya. Ne varsa özünde, o akar kalemin ucunun battığı yerden. Bir vaizenin "tedbirsiz, sakınmasız, neyse o" halini okur, bu satırları okuyanlar.
Fatma Bayram'dan hayat dersi veren alıntı ve sözler
İnsan Geleceğini Nasıl Kurar? - İlber Ortaylı
İnsan Geleceğini Nasıl Kurar? - İlber Ortaylı
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"Bir hedef bulacaksınız, o uğurda çalışacaksınız, hedefinizi gerçekleştirmek için bir yol arayacaksınız, yol yoksa da o yolu yapacaksınız." diyor İlber Ortaylı... Başarız olmak, tekrara düşmek istemiyorsanız, arkanıza bakmayın öğüdünü veriyor.
Peki nasıl ilerleyeceğiz? Çalışacağız, okuyacağız, göreceğiz, planlayacağız, kendimize bir hayat kuracağız, ama bunu hangi ölçüye göre yapacağız? İlber Ortaylı, kendimize her gün sorduğumuz ve cevap bulmakta zorlandığımız soruları kendi deneyimleri ve engin bilgisi ışığında cevaplıyor.
"Her bir hayat kıymetlidir, lütfen hayatınız üzerine düşününüz ve yazınız."
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A'mak-ı Hayal - Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi
A'mak-ı Hayal - Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi
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Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, Türkiye'de bilim felsefesinin öncüsü kabul edilir. Çok yönlü üretkenliğiyle döneminde oldukça dikkat çekmiştir. Kelam, felsefe, tasavvuf ve tarih ilmiyle meşgul olan Ahmed Hilmi, ayrıca edebiyatla da ilgilenmiş, şiir, roman ve tiyatro eserleri kaleme almıştır. "Amak-ı Hayal" isimli eseri bugüne kadar defalarca farklı dillerde basılarak, büyük bir ilgi görmüştür.
Filibeli Ahmed Hilmi Kimdir?
◾ Özellikle "tasavvufi ve ahlaki bir roman" olarak tanımlanan
"Amak-ı Hayal" romanıyla din, gelenek ve modernleşme arasındaki gergin ilişkileri kendi içinde yaşadı ve onları çözümlemeye çalışıp eserlerine yansıttı.
Zavallı Dostum! Sen ne arıyorsun? Sanki bu yoğunluk, bu maddeler, bu görünür hayaller bir ruhu ezmeye, bir vicdanı zıt fikirlerin çarpıştığı bir savaş alanı hâline getirmeye, bir idraki boğmaya yetmiyormuş gibi bir de görünmeyen hayaller peşinde mi koşmak istiyorsun?
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İrade Terbiyesi - Jules Payot
İrade Terbiyesi - Jules Payot
◾ Pek çoğumuz, yapmamız gereken bir dizi işi nihayete erdirme konusunda oldukça zorlanıyoruz. Özellikle planlamanın olmaması, zamanın verimli kullanılamaması gibi sebepler, bu durumu daha da başa çıkılmaz hale getiriyor. Yaşamımız boyunca pek çok şey bize öğretilse de davranışlarımızı nasıl yönlendireceğimiz konusunda herhangi bir eğitim almıyoruz.
İrade, tam da bu noktada devreye giriyor. Müslüman âlimlerin irade ile ilgili çalışmaları, çağdaş psikolojinin de ulaştığı en son boyutu ifade ediyor. İrade Terbiyesi isimli eser de disiplinli çalışma,irade eğitimi ve ahlak üzere yazıldığını daha ilk sayfaları okurken kanıtlıyor.
◾ İrade Terbiyesi, tüm zamanların en çok farklı dile çevrilen kitapları arasındadır. Cemil Meriç;
der onun için. "Disiplin içinde çalışmayı bu kitaptan öğrendim."
"Beklenmedik sorunlarla dolu bir hayatı ancak zayıflar seçer."
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Engel - Bir Emir Timur Hikayesi - Mim Kemal Öke
Engel - Bir Emir Timur Hikayesi - Mim Kemal Öke
◾ Emir Timur, askeri stratejisi ve dehası ile tarihin öne çıkan karakterlerinden biri. İran'ın kuzeyi ve Azerbaycan'ı ele geçirdiği Üç Yıllık Sefer; Ortadoğu'ya hâkim olmak istediği Beş Yıllık Sefer ve Hint, Anadolu, İran, Irak coğrafyalarını ele geçirmek amacıyla çıktığı
Yedi Yıllık Sefer, onun bir dünya hükümdarı olma yolunda gerçekleştirdiği akınlar olarak tarihe geçti. Ancak onun hayalleri bu kadarı ile sınırlı değildi...
◾Timur İmparatorluğu'nun da kurucusu olan meşhur Türk ve Moğol hükümdar: Timurlenk… Yani "Aksak Timur"… Cengiz Han'ı örnek aldı kendine ve onun yolunda giderek büyük bir imparatorluk kurdu. Ancak Timur'u bizim tarihimizde önemli kılan asıl mesele, 1402'de yapılan
Ankara Savaşı'nda Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid'i mağlup edip esir alması olmuştu.
◾ Osmanlı'yı on bir yıllık bir iktidar boşluğuna götüren bu yenilginin müsebbibi olarak Timur pek de sevilmez bizim tarih anlatımızda... Oysa, Turan'dan Anadolu'ya döneminin en büyük imparatorluğunu kurmuş bir deha olan Timurlenk'e insani tarafıyla pek yaklaşılmadı; engeli, hayatını, karakterini ve savaşlarını nasıl etkiledi, pek düşünülmedi.
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Mim Kemâl Öke, bu tarihsel kahramanın derinlerine inerek onun asıl engeline, nefsini alt etmeye çalışan ve sevilmeye ihtiyaç duyan insan yönüne değiniyor.
"Sen sen ol, toprak gibi tevazu sahibi ol, nebat gibi faydalı, hayvan gibi sadık. İnsanlığının hakkını böyle verirsin ancak."
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