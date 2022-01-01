Filibeli Ahmed Hilmi Kimdir? Filibeli Ahmed Hilmi Kitapları, Sözleri...

🖍Filibeli Ahmed Hilmi, başta İttihat ve Terakkî Cemiyeti'ni desteklemişti ancak cemiyetin giderek artan aşırılıkları, yanlış eylemleri onu rahatsız etti ve ciddi şekilde eleştirdi. Bu davranışı sebebiyle dergi ve gazeteleri sık sık kapatıldı.

🖍Fakat boyun eğmeyip mücadelesine devam etti. Kastamonu'ya, Bursa'ya sürüldü. Aftan faydalanıp İstanbul'a döndüğünde Hikmet'i yeniden yayımlamak istediyse de gazete tekrar kapatıldı.

🖍30 Ekim 1914'te ani vefatı herkesi derin bir üzüntüye boğdu. 49 yıllık bir yaşamın ardından Fâtih Camii hazîresine defnedildi. Ölümü bakır zehirlenmesi olarak kayıtlara geçmiş ancak eleştirileri, siyonizme ve masonluğa yönelik suçlamaları sebebiyle komploya kurban gittiği ileri sürülmüştür.

Oysa ki onun tek derdi İslam'ı yüceltmek, Devlet-i Aliyye'yi devam ettirmekti.

Edebiyatta eski kuşak - yeni kuşak kavgası