Dostoyevski'nin İnsancıklar eserinden altı çizili satırlar
Dostoyevski'nin İnsancıklar eserinden altı çizili satırlar
Her kuşağın başucu yazarlarından olma özelliğini koruyan ve İnsancıklar eserini dünya edebiyatına armağan eden Dostoyevski, İnsancıklar kitabı yayımlandığında büyük övgüyle karşılanmıştı. Sizlere Dostoyevski'nin yalın bir anlatımla yoksulluk, dostluk ve sanat sevgisi gibi temalarla örülü romanı İnsancıklar eserinden duygu dolu alıntılar derledik.
Giriş Tarihi: 13.11.2024
08:53
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024
09:37