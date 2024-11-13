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Dostoyevski'nin İnsancıklar eserinden altı çizili satırlar

Her kuşağın başucu yazarlarından olma özelliğini koruyan ve İnsancıklar eserini dünya edebiyatına armağan eden Dostoyevski, İnsancıklar kitabı yayımlandığında büyük övgüyle karşılanmıştı. Sizlere Dostoyevski'nin yalın bir anlatımla yoksulluk, dostluk ve sanat sevgisi gibi temalarla örülü romanı İnsancıklar eserinden duygu dolu alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 13.11.2024 08:53 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 09:37
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Hatıralarımın o kadar büyük bir cazibesi var ki, bazen saatlerce kapılıp gidiyor, yaşadığımı bile aklımdan çıkarıyorum.

Fyodor Dostoyevski

Muhyiddin İbn Arabi'nin kaleminden inciler

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Sizin çok tuhaf bir karakteriniz var Makar Alekseyeviç! Her şeyden çok aşırı etkileniyor kalbiniz; bu yüzden de hep mutsuz bir insan oluyorsunuz.

Fyodor Dostoyevski

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Bir çocuğun dalgın dalgın düşünmesinden hoşlanmıyorum.

Fyodor Dostoyevski

İmam Gazali'nin Ey Oğul eserinden altı çizili hikmetler

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Siz de bilirsiniz insanlar biraz da başkaları için giyinirler.

Fyodor Dostoyevski

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Kalbimin derinlikleri acılarla dolu.

Fyodor Dostoyevski

Hayy bin Yakzan'dan 10 hikmet

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