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Hayy bin Yakzan’dan 10 hikmet

12. yüzyılda Müslümanların hüküm sürdüğü Endülüs'te doğan ve yaşayan İbn Tufeyl, iyi bir cerrah ve tabip olmasının yanında Hay bin Yakzan'ı yazdı. Bu ilk 'felsefi roman' ve ilk 'robinsonad', Ahmed Hamdi Tanpınar'ın deyişiyle 'Müslüman aleminin tek romanı',14. yüzyıldan başlayarak belli başlı Avrupa dillerine çevrildi: Defoe, Bacon, Spinoza ve More gibi pek çok düşünür üzerinde etkili oldu. Bu seçkin eserin içinden altı çizili 10 hikmet derledik.

Giriş Tarihi: 07.11.2024 16:56 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 16:59
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Fail olmadan hiçbir şey var olamıyor.

İbn-i Tufeyl

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Öyle bir hâldi ki ne oldu tarif edemem

Hayra yor ve sorma cevap veremem

İbn-i Tufeyl

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İnsanın dostlara ihtiyacı vardır; fakat insan gerçeği kendi başına keşfetmeyi, güzelliği yalnız başına bulmayı, kendisi ile yaşamayı da öğrenmelidir.

İbn-i Tufeyl

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Tamamen yalnız olmak kadar, kendisine ayıracak bir ânı bile olmayacak kadar 'sosyal' olmak da gerçek dışıdır; insanın bütünlüğü için hem yalnızlık hem de dostluklar gereklidir; idealleri gerçek yapan sentez türü budur.

İbn-i Tufeyl

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Çile insanı eğite eğite, ahlakını arıta arıta öyle bir noktaya getirir ki, o, uzaktan görünen ve kimi zaman parlayan, kimi zaman sönen bir ışığa döner.

İbn-i Tufeyl

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