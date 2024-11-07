Hayy bin Yakzan’dan 10 hikmet

12. yüzyılda Müslümanların hüküm sürdüğü Endülüs'te doğan ve yaşayan İbn Tufeyl, iyi bir cerrah ve tabip olmasının yanında Hay bin Yakzan'ı yazdı. Bu ilk 'felsefi roman' ve ilk 'robinsonad', Ahmed Hamdi Tanpınar'ın deyişiyle 'Müslüman aleminin tek romanı',14. yüzyıldan başlayarak belli başlı Avrupa dillerine çevrildi: Defoe, Bacon, Spinoza ve More gibi pek çok düşünür üzerinde etkili oldu. Bu seçkin eserin içinden altı çizili 10 hikmet derledik.