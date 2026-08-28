Tıbbın önemli ismi: Razi

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◼️ İslam dünyasının en önemli filozoflarından biri olan Ebu Bekir Muhammed Bin Zekeriyya, tanınan ismiyle er- Razi, 865 senesinde günümüz İran sınırları içinde yer alan Rey şehrinde dünyaya gelir. Razi tam olarak hangi milletten olduğu net olarak bilinmese de birçok araştırmacı onu İranlı olarak kabul eder. Bazı kaynaklar ise onun Türk olabileceğini söyler.

Razi kelime kökeni:

Arapça rdw kökünden türeyen kelime, rıza gösteren, memnun anlamlarına gelir. Diğer bir yandan Reyli anlamlarından da kullanıldığı bilinir.

◼️ Döneminde önemli bir ilim şehri olan Rey'de eğitimler alır ve kendini farklı bilimlerde geliştirir. Farklı birçok ilimle uğraşır ve alanlarında usta müderrislerden öğrenim görür. İlim tahsil ettiği alanlar; müzik, matematik, astronomi kimya, felsefe, edebiyat ve tıp bilimleridir.

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