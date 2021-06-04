Tarihi romanlaştıran yazar: Mehmet Niyazi Özdemir
Romancı kimliğiyle ön plana çıkan Mehmet Niyazi Özdemir, aynı zamanda tarihçi, yazar ve felsefeciydi. Tarihe yerli ve milli bir bakış açısı getiren Özdemir, gerek romanları gerekse araştırmalarıyla unutulan milli ve manevi değerleri yeniden hatırlattı. Romanlarındaki karakterlerini gerçek yaşamdan ve toplumumuzdaki örnek şahsiyetler üzerinden kurgulayan yazar, birçok kıymetli esere imza attı. Gelin Mehmet Niyazi Özdemir'in yaşamına ve eserlerine yakından bakalım…
Giriş Tarihi: 04.06.2021
17:01
Güncelleme Tarihi: 04.06.2021
17:56
MEHMET NİYAZİ ÖZDEMİR KİMDİR?
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olan Mehmet Niyazi Özdemir, kültür tarihimizin çok yönlü isimlerinden biridir. Romancı, gazeteci, yazar, yayımcı ve felsefeci
🔶 8 Nisan 1942 tarihinde,
ilçesinde Mehmet Bey ve Fatma Hanım'ın oğlu olarak dünyaya gelen Özdemir, ilk ve ortaokulu da burada okudu. Sakarya'nın Akyazı
🔶 Liseyi İstanbul
tamamladıktan sonra Haydarpaşa Lisesi'nde kazandı ve 1967'de buradan mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni
🔶 1966-1967 arasında bir dönem
genel başkan olarak görev yaptı. Millî Türk Talebe Birliği'nde
Peygamber sevgisinin edebiyata yansıması
ÖTÜKEN NEŞRİYAT'IN KURUCULARI ARASINDA YER ALDI
🔶 Nevzat Köseoğlu, Özer Revanoğlu ve Ahmet Nuri Yüksel'le birlikte
kuran isimler arasında yer aldı. Ötüken Neşriyat'ı
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Nevzat Köseoğlu, Türk siyasetçi ve yazardır. Nevzat Köseoğlu:
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Özer Revanoğlu: Anı, anlatı, günlük, seyahatname, biyografi, edebiyat kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.
🔶Aynı zamanda Edebiyat Fakültesi'nde
mezun oldu. Mezuniyetinden sonra eğitim hayatına felsefe alanında devam etmek istedi ve böylece felsefede doktora yapmak için Almanya'ya gitti. felsefe bölümünden de
🔶 Uzun yıllar Almanya'da yaşayan Özdemir,
isimli doktora çalışmasına başladı. "Türk Devletlerinde Temel Hürriyetler"
🔶 Türkiye'ye 1988 yılında dönüş yapan Özdemir,
gazetelerinde yazdı. 2016 yılında ise Yeni Şafak gazetesinde yazmaya başladı. Tercüman ve Zaman
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gibi dergilerde makalelerini yayımladı. Genç Akademi, Nizâm-ı Âlem, Türk Yurdu, Ufuk Çizgisi
Tasavvufi ve sosyal hayatın aksi: Fütüvvetname
"KÜTÜPHANEDE YAŞAYAN ADAM" UNVANINI ALDI
🔶 Hayatı boyuncna özel veya resmi herhangi bir işte çalışmayan Özdemir, tüm yaşamını
geçirdi. kütüphanelerde
🔶İlim ve irfan yoluna kendini adayan yazar,
unvanını aldı. "kütüphanede yaşayan adam"
🎬Vav Tv'de yayımlanan
isimli programda, Mehmet Niyazi'nin kütüphane tutkusu anlatılmıştır. Özdemir, kendisine sunulan önemli iş tekliflerini reddetmiş ve hayatı boyunca kütüphaneye en erken gelen ve en geç çıkan insan olmayı tercih etmiştir. Millet Kıraathanesi 👇 Mehmet Niyazi'nin konu edildiği Millet Kıraathanesi programını izlemek için tıklayınız
VIDEO
🔶 Özdemir,
açıldıktan sonra bütün okuma ve yazma faaliyetlerine burada devam etmiştir. Beyazıt Kütüphanesi'nin ardından İSAM Kütüphanesi
🔶 Hayatının son dönemlerinde İSAM Kütüphanesi'nde eserlerini kaleme alan Özdemir,
ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmiştir. 11 Mayıs 2018'de vefat etmiş
ÖZDEMİR'İN EDEBİ KİŞİLİĞİ
🔶 Lise yıllarında
gibi hocalardan dersler alan Özdemir'in edebi serüveni, hocalarının tesiriyle başladı. Nihal Atsız'ın eşi Bedriye Hanım ve Mahir İz
🔶 Lise yıllarında
dergisiyle tanışması, Özdemir için önemli bir merhaleydi. Büyük Doğu
Etkilendiği isimler
🔶 Edebi kişiliğinin gelişmesinde rol oynayan isimler ise
dü. Marmara Kıraathanesi'nde katıldığı edebi sohbetler genç Niyazi'yi her geçen gün edebiyata biraz daha yaklaştırıyordu. Özdemir, etkilendiği isimleri şu şekilde anlatır: Necip Fazıl Kısakürek, Ziya Nur Aksun, Hilmi Oflaz, Osman Yüksel Serdengeçti ve Erol Güngör'
"Ben Nurettin Topçu‟yu, Necip Fazıl Bey‟i, Serdengeçti‟yi, Nihal Atsız Bey‟i severek okuyordum. Onların etkisinde mutlaka kalmışımdır. Üslubumun oluşmasını onlara bağlıyorum. Benim üsluptaki anlayışım Âkif‟inki gibidir. Benim hayalle işim yoktur, ne yazmışsam görerek yazmışımdır."
🔎 NECİP FAZIL KİMDİR?
🔎 NURETTİN TOPÇU KİMDİR?
🔎 OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ KİMDİR?
🔶 Özdemir'in yetiştiği dini ve milli çevre,
şuurunu şekillendiren unsurlardan oldu. tarih ve edebiyat
🔶 Babasının
, yazarın milli ve dini duyguları; çocukluğundan itibaren özümseyerek ilerleyen yıllarda edebi eserlerine nakşetmesine olanak tanıdı. Balkan ve Çanakkale savaşları gazisi olması
“PORTAKALIN ŞEKER İHTİVA ETTİĞİ GİBİ ROMAN DA YAZARIN FİKİR VE RUH DÜNYASINI TAŞIR”
🔶 Özdemir, edebiyata olan ilgisinin nasıl başladığını şu sözlerle aktarmaktadır:
"Sevdiğimiz yazarların kitaplarını basmak için öğrencilik yıllarımızda birkaç arkadaşla yayınevi kurmuştuk. İmam-Hatip okulları o zaman da gündemdeydi. Hâlbuki onlar, bizler gibi lise bilgilerine sahip olmaktan başka, belli seviyede dinimizi öğreniyorlar, dolayısıyla kültürümüzü araştırabilecek imkânlara kavuşuyorlardı. Nasıl ki Grek Roma'yı araştıranlar Rönesans hareketleriyle bugünkü Batı medeniyetini ortaya çıkarmışlarsa, bizim Rönesans'ımızı gerçekleştireceklerine inanıyordum; bugün de inanıyorum. Bu okullardaki öğrencilerin, hayata atılan ağabeylerinin çilelerini dile getirmeleri için eli kalem tutan büyüklerimize roman sipariş ettik. Ne yazık ki hiçbirinden cevap gelmedi. Bunun üzerine oturup, Varolmak Kavgası'nı yazdım. Böylece de roman dünyasına adım atmış oldum. Portakalın şeker ihtiva ettiği gibi roman da yazarın fikir ve ruh dünyasını taşır. Bunun için de devam ettim."
🔶 Özdemir'in yazarlık serüveni arkadaşları ile birlikte kurduğu Ötüken Neştiyat için hazırlanan
kitaplara ön söz yazarak başladı.
Yunus Emre'nin şiirlerinde terennüm edilen insani değerler