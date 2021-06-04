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Tarihi romanlaştıran yazar: Mehmet Niyazi Özdemir

Romancı kimliğiyle ön plana çıkan Mehmet Niyazi Özdemir, aynı zamanda tarihçi, yazar ve felsefeciydi. Tarihe yerli ve milli bir bakış açısı getiren Özdemir, gerek romanları gerekse araştırmalarıyla unutulan milli ve manevi değerleri yeniden hatırlattı. Romanlarındaki karakterlerini gerçek yaşamdan ve toplumumuzdaki örnek şahsiyetler üzerinden kurgulayan yazar, birçok kıymetli esere imza attı. Gelin Mehmet Niyazi Özdemir'in yaşamına ve eserlerine yakından bakalım…

Giriş Tarihi: 04.06.2021 17:01 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 17:56
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MEHMET NİYAZİ ÖZDEMİR KİMDİR?
MEHMET NİYAZİ ÖZDEMİR KİMDİR?

🔶 Romancı, gazeteci, yazar, yayımcı ve felsefeci olan Mehmet Niyazi Özdemir, kültür tarihimizin çok yönlü isimlerinden biridir.

🔶 8 Nisan 1942 tarihinde, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Mehmet Bey ve Fatma Hanım'ın oğlu olarak dünyaya gelen Özdemir, ilk ve ortaokulu da burada okudu.

🔶 Liseyi İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve 1967'de buradan mezun oldu.

🔶 1966-1967 arasında bir dönem Millî Türk Talebe Birliği'nde genel başkan olarak görev yaptı.

Peygamber sevgisinin edebiyata yansıması

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ÖTÜKEN NEŞRİYAT'IN KURUCULARI ARASINDA YER ALDI
ÖTÜKEN NEŞRİYAT'IN KURUCULARI ARASINDA YER ALDI

🔶 Nevzat Köseoğlu, Özer Revanoğlu ve Ahmet Nuri Yüksel'le birlikte Ötüken Neşriyat'ı kuran isimler arasında yer aldı.

🔎 Nevzat Köseoğlu: Nevzat Köseoğlu, Türk siyasetçi ve yazardır.

🔎 Özer Revanoğlu: Anı, anlatı, günlük, seyahatname, biyografi, edebiyat kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

🔶Aynı zamanda Edebiyat Fakültesi'nde felsefe bölümünden de mezun oldu. Mezuniyetinden sonra eğitim hayatına felsefe alanında devam etmek istedi ve böylece felsefede doktora yapmak için Almanya'ya gitti.

🔶 Uzun yıllar Almanya'da yaşayan Özdemir, "Türk Devletlerinde Temel Hürriyetler" isimli doktora çalışmasına başladı.

🔶 Türkiye'ye 1988 yılında dönüş yapan Özdemir, Tercüman ve Zaman gazetelerinde yazdı. 2016 yılında ise Yeni Şafak gazetesinde yazmaya başladı.

🔶 Genç Akademi, Nizâm-ı Âlem, Türk Yurdu, Ufuk Çizgisi gibi dergilerde makalelerini yayımladı.

Tasavvufi ve sosyal hayatın aksi: Fütüvvetname

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"KÜTÜPHANEDE YAŞAYAN ADAM" UNVANINI ALDI
KÜTÜPHANEDE YAŞAYAN ADAM UNVANINI ALDI

🔶 Hayatı boyuncna özel veya resmi herhangi bir işte çalışmayan Özdemir, tüm yaşamını kütüphanelerde geçirdi.

🔶İlim ve irfan yoluna kendini adayan yazar, "kütüphanede yaşayan adam" unvanını aldı.

🎬Vav Tv'de yayımlanan Millet Kıraathanesi isimli programda, Mehmet Niyazi'nin kütüphane tutkusu anlatılmıştır. Özdemir, kendisine sunulan önemli iş tekliflerini reddetmiş ve hayatı boyunca kütüphaneye en erken gelen ve en geç çıkan insan olmayı tercih etmiştir. Mehmet Niyazi'nin konu edildiği Millet Kıraathanesi programını izlemek için tıklayınız👇

🔶 Özdemir, Beyazıt Kütüphanesi'nin ardından İSAM Kütüphanesi açıldıktan sonra bütün okuma ve yazma faaliyetlerine burada devam etmiştir.

🔶 Hayatının son dönemlerinde İSAM Kütüphanesi'nde eserlerini kaleme alan Özdemir, 11 Mayıs 2018'de vefat etmiş ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmiştir.

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ÖZDEMİR'İN EDEBİ KİŞİLİĞİ
ÖZDEMİR'İN EDEBİ KİŞİLİĞİ

🔶 Lise yıllarında Nihal Atsız'ın eşi Bedriye Hanım ve Mahir İz gibi hocalardan dersler alan Özdemir'in edebi serüveni, hocalarının tesiriyle başladı.

🔶 Lise yıllarında Büyük Doğu dergisiyle tanışması, Özdemir için önemli bir merhaleydi.

Etkilendiği isimler

🔶 Edebi kişiliğinin gelişmesinde rol oynayan isimler ise Necip Fazıl Kısakürek, Ziya Nur Aksun, Hilmi Oflaz, Osman Yüksel Serdengeçti ve Erol Güngör'dü. Marmara Kıraathanesi'nde katıldığı edebi sohbetler genç Niyazi'yi her geçen gün edebiyata biraz daha yaklaştırıyordu. Özdemir, etkilendiği isimleri şu şekilde anlatır:

"Ben Nurettin Topçu‟yu, Necip Fazıl Bey‟i, Serdengeçti‟yi, Nihal Atsız Bey‟i severek okuyordum. Onların etkisinde mutlaka kalmışımdır. Üslubumun oluşmasını onlara bağlıyorum. Benim üsluptaki anlayışım Âkif‟inki gibidir. Benim hayalle işim yoktur, ne yazmışsam görerek yazmışımdır."

🔎NECİP FAZIL KİMDİR?

🔎 NURETTİN TOPÇU KİMDİR?

🔎 OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ KİMDİR?

🔶 Özdemir'in yetiştiği dini ve milli çevre, tarih ve edebiyat şuurunu şekillendiren unsurlardan oldu.

🔶 Babasının Balkan ve Çanakkale savaşları gazisi olması, yazarın milli ve dini duyguları; çocukluğundan itibaren özümseyerek ilerleyen yıllarda edebi eserlerine nakşetmesine olanak tanıdı.

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“PORTAKALIN ŞEKER İHTİVA ETTİĞİ GİBİ ROMAN DA YAZARIN FİKİR VE RUH DÜNYASINI TAŞIR”
“PORTAKALIN ŞEKER İHTİVA ETTİĞİ GİBİ ROMAN DA YAZARIN FİKİR VE RUH DÜNYASINI TAŞIR”

🔶 Özdemir, edebiyata olan ilgisinin nasıl başladığını şu sözlerle aktarmaktadır:

"Sevdiğimiz yazarların kitaplarını basmak için öğrencilik yıllarımızda birkaç arkadaşla yayınevi kurmuştuk. İmam-Hatip okulları o zaman da gündemdeydi. Hâlbuki onlar, bizler gibi lise bilgilerine sahip olmaktan başka, belli seviyede dinimizi öğreniyorlar, dolayısıyla kültürümüzü araştırabilecek imkânlara kavuşuyorlardı. Nasıl ki Grek Roma'yı araştıranlar Rönesans hareketleriyle bugünkü Batı medeniyetini ortaya çıkarmışlarsa, bizim Rönesans'ımızı gerçekleştireceklerine inanıyordum; bugün de inanıyorum. Bu okullardaki öğrencilerin, hayata atılan ağabeylerinin çilelerini dile getirmeleri için eli kalem tutan büyüklerimize roman sipariş ettik. Ne yazık ki hiçbirinden cevap gelmedi. Bunun üzerine oturup, Varolmak Kavgası'nı yazdım. Böylece de roman dünyasına adım atmış oldum. Portakalın şeker ihtiva ettiği gibi roman da yazarın fikir ve ruh dünyasını taşır. Bunun için de devam ettim."

🔶 Özdemir'in yazarlık serüveni arkadaşları ile birlikte kurduğu Ötüken Neştiyat için hazırlanan kitaplara ön söz yazarak başladı.

Yunus Emre'nin şiirlerinde terennüm edilen insani değerler

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