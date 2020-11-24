Savaş meydanlarında yiğit bir sahabi: Zeyd bin Hattab

Çok uzun boylu ve cesur bir kişi olan Zeyd'in Uhud Gazvesi'nde zırhı bir ara çıkmış; onun zırhsız savaştığını gören Hz. Ömer, kendi zırhını ona vermiştir.

Ömer'in ısrarla verdiği zırhı önce giyen Zeyd, ardından "Senin arzu ettiğin şehitliği ben de istiyorum" diyerek zırhı çıkarmış ve zırhsız savaşmıştır.