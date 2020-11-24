Savaş meydanlarında yiğit bir sahabi: Zeyd bin Hattab
Savaş meydanlarında yiğit bir sahabi: Zeyd bin Hattab
Zeyd bin Hattab, İslam'ın ikinci halifesi Hz. Ömer'in ağabeyiydi. İslam davetinin henüz gizli yürütüldüğü dönemlerde Müslüman olmuş, bu durumu uzun süre ev halkından ve özellikle kardeşi Hz. Ömer'den saklamıştı. Müslüman olmak için Erkam'ın evine giden Hz. Ömer, abisini karşısında görünce şaşkınlığını gizleyememişti. Zeyd, Medine'ye ilk hicret edenler arasında yer almış; Bedir, Uhud, Hendek gazveleri başta olmak üzere bütün savaşlara katılmıştı. Onun Yemame Savaşı'ndaki şehadetinin ardından Hz. Ömer şöyle demişti: "O iki güzellikte de beni geçti; hem benden önce Müslüman oldu hem de benden önce şehid düştü."
Giriş Tarihi: 24.11.2020
10:30
Güncelleme Tarihi: 16.04.2021
10:02
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
1
8
ZEYD BİN HATTAB KİMDİR?
2
8
HZ. ÖMER’DEN ÖNCE MÜSLÜMAN OLMUŞTU
3
8
‘ARZU ETTİĞİN ŞEHİTLİĞİ BEN DE İSTİYORUM!’
4
8
PEYGAMBERİMİZİN VEFATININ ARDINDAN CİHADA DEVAM ETTİ