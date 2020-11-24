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Savaş meydanlarında yiğit bir sahabi: Zeyd bin Hattab

Zeyd bin Hattab, İslam'ın ikinci halifesi Hz. Ömer'in ağabeyiydi. İslam davetinin henüz gizli yürütüldüğü dönemlerde Müslüman olmuş, bu durumu uzun süre ev halkından ve özellikle kardeşi Hz. Ömer'den saklamıştı. Müslüman olmak için Erkam'ın evine giden Hz. Ömer, abisini karşısında görünce şaşkınlığını gizleyememişti. Zeyd, Medine'ye ilk hicret edenler arasında yer almış; Bedir, Uhud, Hendek gazveleri başta olmak üzere bütün savaşlara katılmıştı. Onun Yemame Savaşı'ndaki şehadetinin ardından Hz. Ömer şöyle demişti: "O iki güzellikte de beni geçti; hem benden önce Müslüman oldu hem de benden önce şehid düştü."

Giriş Tarihi: 24.11.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 10:02
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ZEYD BİN HATTAB KİMDİR?
ZEYD BİN HATTAB KİMDİR?

İslam davetinin yayılmaya başladığı ilk zamanlarda Müslüman olmasına rağmen, tebliğ faaliyetleri bu devrede gizli yürütüldüğünden dolayı, Müslüman olduğunu hemen açıklamamıştı.

Bu durumu uzun süre ev halkından ve özellikle kardeşi Hz. Ömer'den sakladı.

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HZ. ÖMER’DEN ÖNCE MÜSLÜMAN OLMUŞTU
HZ. ÖMER’DEN ÖNCE MÜSLÜMAN OLMUŞTU

Zira kız kardeşi Fatıma gibi abisi Zeyd de iman etme hususunda kendisinden önce davranmışlardır.

Zeyd, Medine'ye ilk hicret edenler arasında yer almış; Resûl-i Ekrem kendisini ensardan Ma'n bin Adî el-Aclânî ile kardeş ilan etmiştir.

Hz. Ömer nasıl Müslüman oldu?

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‘ARZU ETTİĞİN ŞEHİTLİĞİ BEN DE İSTİYORUM!’
‘ARZU ETTİĞİN ŞEHİTLİĞİ BEN DE İSTİYORUM!’

Çok uzun boylu ve cesur bir kişi olan Zeyd'in Uhud Gazvesi'nde zırhı bir ara çıkmış; onun zırhsız savaştığını gören Hz. Ömer, kendi zırhını ona vermiştir.

Ömer'in ısrarla verdiği zırhı önce giyen Zeyd, ardından "Senin arzu ettiğin şehitliği ben de istiyorum" diyerek zırhı çıkarmış ve zırhsız savaşmıştır.

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PEYGAMBERİMİZİN VEFATININ ARDINDAN CİHADA DEVAM ETTİ
PEYGAMBERİMİZİN VEFATININ ARDINDAN CİHADA DEVAM ETTİ

Hz. Ebû Bekir devrinde irtidad eden Müseylime üzerine Hâlid bin Velîd kumandasında gönderilen ordu içinde Yemâme Savaşı'na katıldı.

Çarpışmalarda gösterdiği büyük gayret savaşın seyrini değiştirdi.

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YEMAME SAVAŞI’NDAKİ YİĞİTLİĞİ
YEMAME SAVAŞI’NDAKİ YİĞİTLİĞİ

Reccâl daha önce Müslüman olup hicret etmiş, ardından irtidad ederek Müseylime'nin yanına gitmişti.

Resûl-i Ekrem'in, "Peygamberlikte Müseylime bana ortaktır" dediği şeklinde yalanlar uydurmuş ve insanları Müseylime'nin çevresinde toplamaya çalışmıştır.

Uhud Savaşı: Müslümanlar için ibret dolu olay

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