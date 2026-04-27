İnsanlığın Ortak Dili: İyilik Ayetleri
Kur'an-ı Kerim'in evrensel mesajında iyilik; imanın amele dönüşmüş en saf hali. Anne babaya hürmetten yetimin başını okşamaya, öfkeyi yutmaktan adaletle hükmetmeye kadar her alanda karşımıza çıkan 'Birr' hakikati, insanın yeryüzündeki tekâmül yolculuğunu özetler. Şüphesiz bu ilahi hitap, iyiliği yalnızca bir tercih değil, yaratılışın onuru ve ahiretin yegane azığı olarak müjdeliyor. İşte, insanlığın ortak dili, iyilik ayetleri...
Sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir. Seni insanlara elçi gönderdik; şahit olarak da Allah yeter.
Nisâ Suresi-79. Ayet
AYETİN TEFSİRİ
🔸 Ecelsiz ölüm olmaz. Ecel gelince de kişinin savaşta veya barışta olması sonucu değiştirmez. Sağlam kalelere girip saklansa, hatta göklere çıkıp yıldızlarda otursa bile ölüm gelip onu bulacaktır.Daha ziyade yahudiler işleri iyi gittiğinde, sağlık, kazanç ve ürünleri iyi olduğunda –kendilerini Allah'ın seçkin kulları olarak gördükleri için– "bu Allah'tan" diyorlar, işler ters giderse bunu da –hâşâ– Hz. Peygamber'in uğursuzluğuna bağlıyor, onun yüzünden böyle olduğunu ileri sürüyorlardı. Bu vesileyle onlara ve bütün insanlığa iyilik-kötülük, hayır-şer meselesi hakkında işin doğrusu bir kere daha anlatılmaktadır. Buna göre insanların başına ne gelirse gelsin, çevrelerinde iyi veya kötü ne olursa olsun bunların tamamı, hayrı-şerri, iyisi-kötüsü Allah'tandır; O takdir etmiş, murat eylemiş ve yaratmıştır, ancak olup biten şeylerde insanların katkısı, iyilik ile kötülük, hayırla şer bakımından –yine Allah böyle istediği için– farklı olmaktadır. Eğer iradelerine bırakılmış konularda iyi bir şeyle karşılaşır, bir nimete nâil olur, bir başarı elde ederlerse Allah'ın verdiği aklı, bilgiyi, iradeyi ve gücü doğru ve yerinde kullanmış oldukları anlaşılır.
Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder; hayâsızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah, aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor.
Nahl Suresi 90. Ayet
AYETİN TEFSİRİ
İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir.
Rahmân Suresi - 60. Ayet
AYETİN TEFSİRİ
Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir.
Âl-i İmrân Suresi 92. Ayet
AYETİN TEFSİRİ
İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel olan davranışla sav; o zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş!
Fussilet Suresi-34. Ayet
AYETİN TEFSİRİ