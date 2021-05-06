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Peygamberimizin kızı Hz. Zeynep kimdir? Hz. Zeynep’in hayatı…

Peygamberimizin dünyaya gelen ilk kızı olan Hz. Zeynep, annesi Hz. Hatice ve kardeşleriyle birlikte İslam ile müşerref olan ilk Müslümanlardandı. Eşi Ebu'l As, İslam'ı kabul etmemiş; ancak müşriklerin baskılarına karşın onu boşamayı düşünmemiş ve inancına karışmamıştı. Bununla beraber Ebu'l As, Hicret için Hz. Zeynep'e izin vermemiş; Bedir Savaşı'nda Müslümanlara esir düşünce kendisini kurtarmak üzere Hz. Zeynep'in gönderdiği fidye iade edilerek Resulullah'ın sevgili kızını Medine'ye göndermesi istenmişti. Hz. Zeynep'in bu yolculuğu acı ile başlamış ve vefat nedeni hicret esnasında gerçekleşen bu olaydan kaynaklandığı için şehit sayılmıştı. Peki, Hz. Zeynep kimdir? Hz. Zeynep'in hayatı…

Giriş Tarihi: 06.05.2021 16:57 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 11:36
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HZ. ZEYNEP KİMDİR?
HZ. ZEYNEP KİMDİR?

🔸 Resul-i Ekrem Efendimizin (sav) ilk kızı olan Hz. Zeynep, Hicret'ten 23 yıl önce Mekke'de dünyaya geldi.

🔸 Hz. Zeynep, Peygamberimizin (sav) nübüvvetine inanan, annesi Hz. Hatice ve kardeşleri ile ilk Müslümanlardan oldu.

🔸 Teyzesi Hale bint Huveylid'in oğlu Ebu'l Âs ile evlenmiş; bu evliliğin İslam'dan önce ya da İslam'ın ilk yıllarında gerçekleştiği belirtilmiştir.

(X) 🔍 Yeryüzünde İslam'a inanan ilk insan: Hz. Hatice

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HZ. ZEYNEP’İN EŞİ MÜSLÜMAN OLMADI
HZ. ZEYNEP’İN EŞİ MÜSLÜMAN OLMADI

🔸 Cahiliye döneminde evlenmeleri uzak bir ihtimal olarak değerlendirilmiş; küçük yaşta evlilik teklifinin olumlu karşılanarak söz kesilmiş olması ihtimal dâhilinde görülmüştür.

🔸 Ebu'l Âs, Mekke'nin zenginlerindendir ve kendisine emanet bırakılmasından güvenilir bir kimse olduğu sonucu çıkarılmaktadır.

🔸 Hz. Zeynep'in Müslüman olması yönündekini teklifini kabul etmeyen Ebu'l Âs, eşinin dini inancına da karışmamıştır.

🔸 Müşrikler Ebu'l Âs'a Hz. Zeynep'i boşaması için baskı yapmışlar, bunu gerçekleştirdiği takdirde istediği kızla evlendirmeyi vadetmişler ancak o buna razı olmamış ve eşini boşamayacağını ilan etmiştir.

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EŞİ HİCRET İÇİN HZ. ZEYNEP’E İZİN VERMEDİ
EŞİ HİCRET İÇİN HZ. ZEYNEP’E İZİN VERMEDİ

🔸 Peygamber Efendimiz (sav) ve diğer çocukları Mekke'den Medine'ye hicret etmiş; Hz. Zeynep ise eşinin izin vermeyişi nedeniyle Mekke'de kalmıştır.

🔸 Eşi Ebu'l Âs, Bedir Savaşı'na müşriklerin safında katılmış ve esir düşmüştür.

🔸 Esirlerin özgür bırakılması için müşrikler fidye gönderdikleri zaman Hz. Zeynep de bir miktar mal ve annesinin evlenirken armağan ettiği gerdanlığı yollamıştır.

🔸 Resul-i Ekrem (sav), gerdanlığı görünce duygulanmış ve ashabından gerdanlıkla beraber gönderilen malın iade edilmesini, Ebu'l Âs'ın da serbest bırakılmasını istemiştir.

🔸 Allah Resulü (sav), damadı Ebu'l Âs'ı Mekke'ye ulaştığında Hz. Zeynep'i Medine'ye göndermesi şartıyla özgür bırakmıştır.

(X) 🔍 Müslümanların ilk savaşı: Bedir Muharebesi ne zaman gerçekleşti?

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YOLA ÇIKTIĞINI ÖĞRENİNCE PEŞİNE DÜŞTÜLER
YOLA ÇIKTIĞINI ÖĞRENİNCE PEŞİNE DÜŞTÜLER

🔸 Ebu'l Âs, serbest bırakılmasının ardından Hz. Zeynep'in Medine'ye hicretine izin vermiştir.

🔸 Hz. Zeynep, eşinin kardeşi Kinâne ile Medine'ye gitmek üzere yola çıkmıştır.

🔸 Mekke'nin dışında bulunan Batn-ı Ye'cec civarında, Peygamber Efendimiz (sav) tarafından gönderilen Zeyd bin Harise ve ensardan bir sahabiye teslim edilecektir.

🔸 Ancak bazı Kureyşliler onun yola çıktığını öğrenmiş ve peşine düşmüşler; Hebbâr bin Esved ve Nafi' bin Abdükays, kendilerine yetişmiştir.

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HZ. ZEYNEP DEVENİN ÜZERİNDEN DÜŞÜRÜLDÜ
HZ. ZEYNEP DEVENİN ÜZERİNDEN DÜŞÜRÜLDÜ

🔸 Hebbâr, mızrak ile Hz. Zeynep'in bindiği deveyi ürkütmüş; Hz. Zeynep bir kayanın üzerine düşmüştür.

🔸 Hz. Zeynep'in karnındaki çocuk düşmüş, kaburga kemiği kırılmış ve ölünceye dek bu kırığın acısını hissetmiştir.

🔸 Ebu Süfyan, Kinane'ye Kureyşlilerin düşmanı olan birinin kızını gözleri önünde alıp götürmesinin doğru olmadığını belirtmiştir.

🔸 Geceleyin yola çıkmalarının daha uygun olacağını söylemiş; Kinane de gece yolculuğu ile Hz. Zeynep'i Zeyd bin Harise'ye teslim etmiştir.

(X) 🔍 'Cennetteki kadınların efendisi' Hz. Fatıma

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