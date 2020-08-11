Osmanlı denizcilerinin atası: Gazi Umur Bey

Selçuklu'nun son dönemlerinde yükselen Moğol baskınları, beylikleri Batı Anadolu sahillerine yönlendirdi. Bu durum karadan verdiğimiz mücadelenin denizde de etkin hale gelmesini sağladı. Bu nedenle özellikle de Aydınoğullarının birer sahil beylikleri kurması, denizcilik alanındaki gelişmemizin önünü açtı. Böylece Umur Bey'in tarih sahnesine çıkması gerçekleşti. Tarihteki sayılı denizcilerden biri olarak görülen Gazi Umur Bey, vefatının üzerinden asırlar geçmesine rağmen Türkiye'nin "mavi sularda" yeniden yükselişine ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Peki, Gazi Umur Bey kimdir? Umur Bey hayatı hakkında kısa bilgiler...
Giriş Tarihi: 11.08.2020
08:21
Güncelleme Tarihi: 11.08.2020
09:28
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Umur Bey kimdir?
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"Gazi-i Rabbani, Bahaeddin Umur Paşa" unvanıyla da bilinir
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Gemileri 10 kilometre karadan yürüttü
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Denizcilikte gerçekleştirdiği büyük atılımlar
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Çaka Bey ile Türk denizciliğinin kurucusu olarak gösterilir