Muhammed Ali'nin yaşamındaki dönüm noktaları

Spor dünyasında "tüm zamanların en büyüğü" olarak anılan boksör ve insan hakları savunucusu Muhammed Ali, ömrünü ırkçılık ile ayrımcılıkla mücadeleye adadı. 12 yaşında boksla tanıştı, 18 yaşında altın madalya kazandı. 22 yaşında İslam'ı seçti. İnandığı gibi yaşamaya gayret eden, dünyaya damga vuran Muhammed Ali'nin 74 yıla sığdırdığı hayatını mercek altında aldık. Muhammed Ali'yi doğum yıl dönümünde rahmet ve özlemle anıyoruz.
Giriş Tarihi: 03.06.2020
14:17
Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
18:40
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12 yaşında boksla tanıştı
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74 yaşında hayatını kaybetti
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İslam'ı seçmeden önce Cassius Marcellus Clay Jr. adını taşıyordu