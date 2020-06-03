Muhammed Ali'nin yaşamındaki dönüm noktaları

ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde 17 Ocak 1942'de dünyaya gelen Muhammed Ali, İslam dinini seçmeden önce Cassius Marcellus Clay Jr. adını taşıyordu.📌

Ali, parkinson hastalığına rağmen vefatına kadar ırkçılıkla mücadele etti. Sadece üyesi olduğu siyahi topluma değil, tüm Amerikan halkına ve otoritelere kendini sevdiren Ali, verdiği mücadeleyle takdir topladı.