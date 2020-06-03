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Muhammed Ali'nin yaşamındaki dönüm noktaları

Spor dünyasında "tüm zamanların en büyüğü" olarak anılan boksör ve insan hakları savunucusu Muhammed Ali, ömrünü ırkçılık ile ayrımcılıkla mücadeleye adadı. 12 yaşında boksla tanıştı, 18 yaşında altın madalya kazandı. 22 yaşında İslam'ı seçti. İnandığı gibi yaşamaya gayret eden, dünyaya damga vuran Muhammed Ali'nin 74 yıla sığdırdığı hayatını mercek altında aldık. Muhammed Ali'yi doğum yıl dönümünde rahmet ve özlemle anıyoruz.

Giriş Tarihi: 03.06.2020 14:17 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 18:40
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12 yaşında boksla tanıştı
12 yaşında boksla tanıştı

Spor dünyasında "tüm zamanların en büyüğü" olarak anılan, ömrünü ırkçılık ile ayrımcılıkla mücadeleye adayan efsanevi boksör ve Müslüman aktivist Muhammed Ali, 12 yaşında boksla tanıştı, kısa sürede amatör kayıtlara girdi. 18 yaşında katıldığı Roma Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı ve bir efsane haline geldi.

Muhammed Ali'nin mücadelelerle geçen hayatını izlemek için tıklayın

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74 yaşında hayatını kaybetti
74 yaşında hayatını kaybetti

Muhammed Ali, solunum yollarındaki rahatsızlık nedeniyle 3 Haziran 2016 tarihinde 74 yaşında hayatını kaybetti.📌

Spor dünyasında "tüm zamanların en büyüğü" olarak anılan boksör ve insan hakları savunucusu Ali, ömrünü ırkçılık ile ayrımcılıkla mücadeleye adadı.

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İslam'ı seçmeden önce Cassius Marcellus Clay Jr. adını taşıyordu
İslam'ı seçmeden önce Cassius Marcellus Clay Jr. adını taşıyordu

ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde 17 Ocak 1942'de dünyaya gelen Muhammed Ali, İslam dinini seçmeden önce Cassius Marcellus Clay Jr. adını taşıyordu.📌

Ali, parkinson hastalığına rağmen vefatına kadar ırkçılıkla mücadele etti. Sadece üyesi olduğu siyahi topluma değil, tüm Amerikan halkına ve otoritelere kendini sevdiren Ali, verdiği mücadeleyle takdir topladı.

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Ali'nin boksla tanışması
Ali'nin boksla tanışması

Orta sınıf Afro-Amerikan bir ailenin 6 çocuğu arasında yer alan Ali'nin boksla tanışması, hırsızlık olayıyla başladı. 12 yaşındaki Muhammed Ali, bisikletinin çalınmasının ardından karakola başvurdu. Karakolda, sinirlerini kontrol altına almakta zorlanan Ali'ye boks yapması tavsiyesinde bulunuldu.

Muhammed Ali 74 yıla neler sığdırdı?

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100 maçın 95'ini aldı
100 maçın 95'ini aldı

Sonraki 4 yıl boyunca boks antrenörü Chuck Bodak tarafından çalıştırılan Muhammed Ali, bu süre zarfında bölgesel birçok turnuvada "Altın Eldiven" kazandı. Ali, amatör olarak çıktığı 100 maçın 95'ini aldı.📌

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