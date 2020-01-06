'İslam'ın kılıcı' Turgut Reis kimdir? Turgut Reis’in denizlerdeki mücadeleleri...

Kanuni döneminde; Barbaros Hayreddin Paşa'dan Turgut Reis'e, Oruç Reis'ten Piyale Paşa'ya kadar birçok denizcimiz, Osmanlı donanmasını deryalarda tek söz sahibi haline getirmişlerdir. İspanyolların elinde bulunan Cerbe Adası, Turgut Reis tarafından kuşatılmış; Piyale Paşa komutasındaki donanmanın yardımıyla Haçlılar bozguna uğratılmıştır. Ölüm yıl dönümünde Akdeniz leventleri kaptanı, İslam'ın kılıcı, Trablusgarp fatihi ya da Dragut olarak bilinen Turgut Reis'in denizlerdeki mücadelelerini derledik.