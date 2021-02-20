İlim tedrisi ile geçen bir ömür: Muhammed Emin Saraç

Ömrünü ilim yolculuğuna adayan Muhammed Emin Saraç, 92 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türkiye'nin önde gelen hadis âlimlerinden olan Saraç, 65 yıl boyunca Fatih Camii'nde tefsir, hadis ve fıkıh dersleri verdi; hem yurt içinde hem de yurt dışında aralarında davet ve irşad erbabı, müftü, vaiz, imam hatip, akademisyen ve öğretmenlerin olduğu 2 binden fazla talebe yetiştirdi. İlim tedrisinde Osmanlı ulemasının izinden giden Saraç, eser teliflerinden ziyade ders vermeyi tercih eden bir âlimdi. Saraç'ın cenazesi, pazar günü öğle vakti Fatih Camii'nde kılınacak namazın ardından Fatih Camii haziresinde toprağa verilecek.