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İlim tedrisi ile geçen bir ömür: Muhammed Emin Saraç

Ömrünü ilim yolculuğuna adayan Muhammed Emin Saraç, 92 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türkiye'nin önde gelen hadis âlimlerinden olan Saraç, 65 yıl boyunca Fatih Camii'nde tefsir, hadis ve fıkıh dersleri verdi; hem yurt içinde hem de yurt dışında aralarında davet ve irşad erbabı, müftü, vaiz, imam hatip, akademisyen ve öğretmenlerin olduğu 2 binden fazla talebe yetiştirdi. İlim tedrisinde Osmanlı ulemasının izinden giden Saraç, eser teliflerinden ziyade ders vermeyi tercih eden bir âlimdi. Saraç'ın cenazesi, pazar günü öğle vakti Fatih Camii'nde kılınacak namazın ardından Fatih Camii haziresinde toprağa verilecek.

Giriş Tarihi: 20.02.2021 15:27 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 17:12
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MUHAMMED EMİN SARAÇ KİMDİR?
MUHAMMED EMİN SARAÇ KİMDİR?

Büyük din âlimi Muhammed Emin Saraç, 1929 yılında Tokat'ın Erbaa ilçesinin Tanoba kasabasında doğdu.

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İlim tahsili yüksek bir aileden gelen Saraç'ın dedesi Nakşibendiye'den Müderris Üzeyir Efendi, Niksar'ın Keşfi Camii Medresesi'nde müderrislik yaptı.

🔶🔸 Müderris Üzeyir Efendi, dönemin sayılı uleması arasında gösteriliyordu.

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HAFIZLIĞA 6 YAŞINDA BAŞLADI
HAFIZLIĞA 6 YAŞINDA BAŞLADI

Muhammed Emin Saraç, 6 yaşındayken dedesinin yanında Kur'an-ı Kerim'i hatmederek hafızlığa başladı.

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Ağabeyi Bahaddin Saraç, kardeşleri Osman ve Yusuf ile kız kardeşleri, Kur'an-ı Kerim hâfızı olarak yetiştirildi.

🔶🔸 Emin Saraç, 1940-1943 yılları arasında Niksar-Merzifon'da mukabeleler okudu.

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TAHSİL İÇİN İSTANBUL’A GÖNDERİLDİ
TAHSİL İÇİN İSTANBUL’A GÖNDERİLDİ

1943'te ailesi tarafından tahsil için İstanbul'a Ali Haydar Efendi'nin tekkesine gönderildi.

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Ali Haydar Efendi, tekkesi sürekli gözlem altında tutulduğu için Muhammed Emin Saraç'ı Fatih Camii Baş İmamı Ömer Efendi'ye emanet etti.

🔶🔸 Ömer Efendi'nin yanında Kur'an talimi yapmaya ve telhîs okumaya başlayan Saraç, Fatih Camii'nde üç ay misafir kaldı.

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İLK HADİS İCAZETİNİ ALDI
İLK HADİS İCAZETİNİ ALDI

Muhammed Emin Saraç'ın ilim yolculuğu daha sonra Karagümrük'teki Üçbaş Medresesi'nde devam etti.

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Emin Saraç, burada ikamet eden ve 65 sene başkayyımlık yapan Süleyman Efendi'den Buhâri-i Şerif'in birinci ve ikinci ciltlerini okudu.

🔶🔸 İlk hadis icazetini muhaddis Hacı Ferhad-ı Rizevî silsilesinden gelen icazetname ile Süleyman Efendi'den aldı.

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TEFSİR, HADİS, FIKIH, USUL DERSLERİNE DEVAM ETTİ
TEFSİR, HADİS, FIKIH, USUL DERSLERİNE DEVAM ETTİ

Muhammed Emin Saraç'ın Üçbaş Medresesi'ndeki ilim yolculuğu 1950'ye kadar sürdü.

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Bu süreçte Ali Haydar Efendi ile Fatih Camii baş imamı Ömer Efendi'den başka Gümülcineli Mustafa Efendi, Muhaddis İbrahim Efendi, Arnavut Hüsrev Efendi, Ali Haydar Efendi, Silistreli Süleyman Hilmi Tunahan Efendi gibi zatlardan da tefsir, hadis, fıkıh, usul dersleri okumaya devam etti.

🔶🔸 Saraç, İstanbul'da kaldığı yıllarda Tirmizî, Buhârî-i Şerif, Merâkı'l-Felâh, Kudûrî-i Şerîf, Şerhu'l-Akâid, Şifâ-i Şerif, Mir'ât, Müslim-i Şerîf, Mişkâtü'l-Mesâbih, Tefsir-i Kâdı Beyzavî gibi kitapları okudu.

📌Modernite eleştirileriyle tanınan bir felsefe fakihi

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