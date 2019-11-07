Gül Baba kimdir? Gül Baba Türbesi hakkında bilgiler...

Başkan Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısı kapsamında bugün Macaristan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, geçen yıl restorasyonu tamamlanan Gül Baba Türbesi'nin açılışını da Başbakan Orban ile yapmıştı. Açılış konuşmasında "Gül Baba geçmişten daha çok bugünle ve gelecekle ilgilidir" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Gül Baba kendisini ziyaret edenlere adeta tarihin derinliklerinden seslenerek insanlığın bekasını farklı kültürler arasında karşılıklı saygı, anlayış ve dostluktan geçtiğini hatırlatır. Gül Baba sevginin nefrete, barışın çatışmaya, dayanışmanın bencilliğe galebe çalmasının da sembolüdür. Bugün Gül Baba, cismiyle aramızda bulunmasa da ismiyle, hatırasıyla, bilgeliği ile burada yatıyor. Gül Baba kendisine Türkiye ve Macaristan'da duyulan saygı ile muhabbet ve sevgi ile güller içinde yattığı bu güzel bahçede hakikatin kutbu olmaya devam ediyor. Gelecek asırlarda da Gül Baba manevi mirası ile iki ülke dostluğunun nişanesi olmaya devam edecek."