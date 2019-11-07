Gül Baba kimdir? Gül Baba Türbesi hakkında bilgiler...
İnsan sevgisi, birlikte yaşama kültürü, azmi ve ötekine saygısıyla, Türk kültürü ile medeniyetinin dünyaya yayılmasına varlığıyla hizmet eden Gül Baba, Türk-Macar dostluğunun nişanesi olan önemli şahsiyetlerinden biridir. Şeceresinin Hz. Hasan'a kadar uzandığı rivayet edilen ve "Misali" mahlasıyla şiirler yazan Gül Baba'nın geçtiğimiz yıl türbe açılışını yapan Başkan Erdoğan'ın, Macar topraklarını yeniden ziyaret etmesi vesilesiyle, bu önemli şahsiyetin hayatına dair detayları derledik.
Giriş Tarihi: 07.11.2019
14:38
Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
15:44
Gül Baba'nın, 2 Eylül 1541'de Kanuni Sultan Süleyman'ın Budin seferi sırasında vefat ettiği kaynaklarda yer alır. Tarihi kayıtlara göre, Kanuni Sultan Süleyman, Gül Baba'nın cenaze namazına bizzat katılmıştır. Gülbaba Türbesi ise 1543-1548 döneminde 3. Budin Beylerbeyi olan Yahya Paşazade Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır.
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Macaristan'a resmi ziyaret
Başkan Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısı kapsamında bugün Macaristan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.
Erdoğan, geçen yıl restorasyonu tamamlanan Gül Baba Türbesi'nin açılışını da Başbakan Orban ile yapmıştı. Açılış konuşmasında "Gül Baba geçmişten daha çok bugünle ve gelecekle ilgilidir" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürmüştü:
"Gül Baba kendisini ziyaret edenlere adeta tarihin derinliklerinden seslenerek insanlığın bekasını farklı kültürler arasında karşılıklı saygı, anlayış ve dostluktan geçtiğini hatırlatır. Gül Baba sevginin nefrete, barışın çatışmaya, dayanışmanın bencilliğe galebe çalmasının da sembolüdür. Bugün Gül Baba, cismiyle aramızda bulunmasa da ismiyle, hatırasıyla, bilgeliği ile burada yatıyor. Gül Baba kendisine Türkiye ve Macaristan'da duyulan saygı ile muhabbet ve sevgi ile güller içinde yattığı bu güzel bahçede hakikatin kutbu olmaya devam ediyor. Gelecek asırlarda da Gül Baba manevi mirası ile iki ülke dostluğunun nişanesi olmaya devam edecek."
Gül Baba'nın hayatı ve tarihi kişiliği
Merzifonlu bir Bektaşi dervişi olan Gül Baba'nın hayatı ve tarihi kişiliği hakkında çeşitli rivayetler vardır. Gülbaba Amasya'nın Merzifon ilçesinde doğmuş, birçok savaşa katılmış ve 948'de (1541)
Budin seferinde şehit olmuştur. İsimini sarığında taşıdığı gülden alan, Macarların saygı duyduğu ve hoşgörüyle andığı Gül Baba hakkında ilk bilgileri Evliya Çelebi verir.
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Cenaze namazını
200 bin askerin katıldığı ve Kanuni'nin de hazır bulunduğu cenaze namazını Ebüssuûd Efendi kıldırmış, Osmanlı'nın Gültepe ya da Gülbababayırı olarak adlandırdıkları, Budapeşte'nin Buda yakasındaki kalenin dışında, Kálvária (Kabaktepe veya Mihnet tepesi, bugün Gültepe) denilen yere defnedilmiştir. Türbenin içinde bulunan bir levhada Fethiye Camii'nde cemaatle namaz kılarken öldüğü yazılıdır.
Gülbaba adının nereden geldiği konusunda değişik görüşler belirtilir. Gülbaba'nın gülü çok sevmesinden veya Gülbaba Tekkesi ve Türbesi'nin bulunduğu yerin Rózsadomb (Gülbaba) adıyla bilinmesinden dolayı bu adı aldığı belirtilir.
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