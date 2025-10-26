Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Edebiyat Kitapların sarsıcı giriş cümleleri

Kitapların sarsıcı giriş cümleleri

Yayınlanma Tarihi: 26.10.2025 10:12 Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 11:00

İnsanların duygularının en etkileyici biçimde dışavurumu olan edebiyat, eserlerle büyüyen bir alandır. İnsanlık tarihinin en vurucu, kanlı ve çarpıcı gerçeklerinin yaşandığı son üç yüzyılın etkileri edebi eserlerde gözlenir. Bu durum bazı kitapların giriş cümlelerinden başlar. Edebiyata yön vermiş, zihinleri karıştırmış ve okurları gücü ile sarsmış eserlerin sarsıcı giriş cümlelerini araştırdık.

1/20

💠

"İyi ki orada değilim! Sevgili dostum, insanın yüreği ne anlaşılmaz!"

Goethe - Genç Werther'in Acıları

NECİP FAZIL'IN SİYASİ DÜŞÜNCELERİNİ ANLATAN KİTAP

2/20

💠

"Uyandım. Uyanıyorum. Zihnimin oyunu bitti. Şimdi kendi kapımdayım. Biraz sonra içeriye, oradan dünyaya gireceğim."

Ahmet Hamdi Tanpınar - Aydaki Kadın

3/20

💠

"Kuşların sabah cıvıltıları Françoise'a tatsız geliyordu."

Marcel Proust - Kayıp Zamanın İzinde

BYUNG-CHUL HAN'IN MODERN YÜZYIL OKUMASI

4/20

💠

"Pırıl pırıl, soğuk bir nisan günüydü; saatler on üçü vuruyordu."

George Orwell - 1984

5/20

💠

"Olay, XX. yüzyılın ikinci yarısında, bir gece, Turgut'un evinde başlamıştı. O zamanlar daha Olric yoktu, daha o zamanlar Turgut'un kafası bu kadar karışık değildi."

Oğuz Atay - Tutunamayanlar

DÜŞÜNCE, HAREKETİN BİZDE İÇSELLEŞMESİDİR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Kitapların sarsıcı giriş cümleleri

Kitapların sarsıcı giriş cümleleri

GAP Turu rota tavsiyeleri

GAP Turu rota tavsiyeleri

Filistin Davasının Uluslararası Hukuk Ve Küresel Vicdan Boyutu I Muhammed Huzeyfe Küçükaytekin

Filistin Davasının Uluslararası Hukuk Ve Küresel Vicdan Boyutu I Muhammed Huzeyfe Küçükaytekin

Bir fotoğrafın gerçek hikayesi

Bir fotoğrafın gerçek hikayesi

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Ateşkes: kimin zaferi, kimin hezimeti?

Ateşkes: kimin zaferi, kimin hezimeti?

İsrail basını: Gazze’de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı

İsrail basını: Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı

Soykırım ve tehcir faslının sonu

Soykırım ve tehcir faslının sonu

DSÖ, Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

DSÖ, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı