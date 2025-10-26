Kitapların sarsıcı giriş cümleleri
İnsanların duygularının en etkileyici biçimde dışavurumu olan edebiyat, eserlerle büyüyen bir alandır. İnsanlık tarihinin en vurucu, kanlı ve çarpıcı gerçeklerinin yaşandığı son üç yüzyılın etkileri edebi eserlerde gözlenir. Bu durum bazı kitapların giriş cümlelerinden başlar. Edebiyata yön vermiş, zihinleri karıştırmış ve okurları gücü ile sarsmış eserlerin sarsıcı giriş cümlelerini araştırdık.
"İyi ki orada değilim! Sevgili dostum, insanın yüreği ne anlaşılmaz!"
Goethe - Genç Werther'in Acıları
"Kuşların sabah cıvıltıları Françoise'a tatsız geliyordu."
Marcel Proust - Kayıp Zamanın İzinde
"Olay, XX. yüzyılın ikinci yarısında, bir gece, Turgut'un evinde başlamıştı. O zamanlar daha Olric yoktu, daha o zamanlar Turgut'un kafası bu kadar karışık değildi."
Oğuz Atay - Tutunamayanlar
