Necip Fazıl'ın siyasi düşüncelerini anlatan kitap: İdeolocya Örgüsü
Yayınlanma Tarihi: 23.10.2025 09:54
Necip Fazıl'ın baş eserim dediği kitabı İdeolocya Örgüsü, uzun yıllar boyunca kaleme alınan metinlerin birleşiminden oluşur. Kitap 11 bölümden oluşmuştur: 1. Adımız, Davamız, Manâmız, 2. Doğu ve Batı Muhasebesi, 3. Türkün Muhasebesi, 4. Ana Kaynak: İslâm, 5. Tarih Hükmü: Nasıl Bozulduk, 6. Beklediğimiz İnkılap, 7. Beklediğimiz İnkılabın Yönleri, 8. Devlet ve İdare Mefkûremiz, 9. Temel Prensipler, 10. Hal ve Manzara, 11. Çilemiz ve Davamız. İşte Necip Fazıl'ın siyasi düşüncelerini anlatan kitap: İdeolocya Örgüsü...
3/20
🔍
Buhranımızın Tanzimattan Meşrutiyete, Meşrutiyetten Cumhuriyete ve Cumhuriyetten İkinci Dünya harbine gelince kadar süren üç merhale, ufak tefek kemiyet farklarıyla, hesapsız ve kitapsız batıya hayranlık, dünyayı ve nefsini müşahede altına alamamak hastalığının yekpareleştirdiği bir bütündür.
Necip Fazıl Kısakürek