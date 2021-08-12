Azerbaycan-Türkiye dostluğunun timsali: Çırpınırdı Karadeniz şiirinin hikayesi

Bazen bir kurtuluş mücadelesinde…Bazen bir yangında… Kısacası her zorlukta omuz omuza olan "bir millet, iki devlet" Azerbaycan ve Türkiye. İki devletin sevinçte de kederde de beraber olduğunu gösteren en güzel örneklerden biri ise Çırpınırdı Karadeniz şiiriydi. Ahmet Cevat'ın kaleme aldığı bu mısralar, yıllardır dillerden düşmeyerek insanların gönüllerine nakşoldu. Peki, Çırpınırdı Karadeniz şiiri nasıl yazıldı? "Eski Defterler"in yeni bölümü ile karşınızdayız.

Azerbaycan tarihine fedakârlıkları ve bağımsızlık mücadelesiyle iz bırakan bir isimdi Ahmet Cevat. 1912 yılında Osmanlı'yı buhranlı bir döneminde yalnız bırakmadı. Balkan Savaşı'na katılabilmek için Türkiye'ye geldi. Arkadaşıyla Osmanlı ordusuna yazılarak Bulgarlara karşı savaştı.

Savaştan sonra İstanbul'da kalmayı düşünse de Yusuf Akçura, Azerbaycan'ın ona ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine yurda geri döndü.

Henüz Balkan Harbi'nin yaraları sarılmamışken I. Dünya savaşı'na dâhil oldu Osmanlı. Ermeniler, devletin zor durumunu fırsat bilerek Erzurum, Kars, Ardahan gibi birçok şehirde katliamlara başlamıştı.

Bu sırada Bakü'de, içlerinde Ahmet Cevat'ın da bulunduğu Azerbaycan Türkleri, Osmanlı için yardım topluyordu. Cevat, duyduğu heyecanla bir şiir kaleme aldı ve milletimize armağan etti.

Çırpınırdı Karadeniz,

Bakıp Türk'ün bayrağına

Ah ölmeden bir görseydim

Düşebilsem toprağına.

Bu dizelerde, Balkan Savaşları sırasında efsaneleşen Osmanlı savaş gemisi "Hamidiye"nin kahramanlıklarını övüyordu Ahmet Cevat.

Yıl 1918'e geldi… Ermeni ve Bolşevik çeteleri Azerbaycan'da on binlerce insanı katletti. Osmanlı, kardeşlerini bu zor durumunda yalnız bırakmadı ve Kafkas İslam Ordusu'nu yardıma gönderdi. Ordunun zaferlerle Bakü'ye girdiği 15 Eylül 1918'de şehir, tarihinin en unutulmaz günlerini yaşadı

İşte Kafkas İslam Ordusu'nun bu kahramanlığına ithafen Üzeyir Hacıbeyli tarafından Çırpınırdı Karadeniz şiiri bestelendi.

Ahmet Cevat'ın dizeleri ve Üzeyir Hacıbeyli'nin bestesi ile ölümsüzleşen Çırpınırdı Karadeniz, can kardeş olan iki devletin gönlünde yer etmeye, umudun ve güvenin timsali olmaya devam ediyor.

Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı

Kurgu: Günışığı Gülhan Salma

Kamera: Ahmed Helal

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