Çırpınırdın Karadeniz şiiri nasıl yazıldı?
İki devletin sevinç, keder, savaş ve barışta beraber olduğunu gösteren en güzel örneklerden biriydi Çırpınırdın Karadeniz şiiri. Ahmet Cevat'ın kaleme aldığı bu mısralar, yıllardır dillerden düşmeyerek aynı umudu ve sevgiyi insanların gönlüne nakşetti. Peki, Ahmet Cevat kimdir? Çırpınırdın Karadeniz şiiri nasıl yazıldı?
Giriş Tarihi: 03.10.2020
18:35
Güncelleme Tarihi: 03.10.2020
19:32
Azerbaycan tarihine fedakârlıkları ve mücadelesiyle iz bırakan bir isimdi Ahmet Cevat. Hayatını milletine adayan şair, destansı şiirleriyle halka cesaret verdi. Kaleme aldığı dizeler ile Azerbaycan Türklerinin bağımsızlık mücadelesinin sesi oldu.
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Ahmet Cevat Ahundzade, 5 Mayıs 1892'de Azerbaycan'ın Gence yakınlarındaki Seyfeli köyünde doğdu. Henüz beş yaşında Kur'an okumayı öğrendi ve yedi yaşında iken hafız oldu.
▶ Doğduğu köyde dini eğitim alan Cevat, 1906'da babasının vefatı nedeniyle Gence'ye taşındı ve eğitimine burada devam etti. Kısa zaman içerisinde Arapça, Farsça ve Rusçayı ana dili kadar iyi öğrendi.
GÖNÜLLÜ OLARAK OSMANLI ORDUSUNA YAZILDI
📌 İlk şiirlerini, vatansever bir gencin heyecanıyla Gence'de yazmaya başladı. Medreseden altı yıl sonra 1912 yılında mezun oldu. Ahmet Cevat, bu yıllarda başlayan
Savaştan sonra İstanbul'da kalmayı düşünse de Yusuf Akçura, Azerbaycan'ın ona ihtiyacı olduğunu söyledi. Balkan Savaşı'na katılabilmek için gizli yollardan aldığı İran pasaportuyla Türkiye'ye geldi ve arkadaşıyla gönüllü olarak Osmanlı ordusuna yazıldı, Bulgarlara karşı savaştı.
▶ Ahmet Cevat, I. Dünya Savaşı yıllarında da Anadolu'da yaşananları yakından takip ederek çeşitli gazetelerde bu konuda haber ve makaleler yazdı. Savaştan sonra kısa bir süre için Gence Kız Okulu'nda
Türkçe ve Farsça öğretmeni olarak görev yaptı.
ÇIRPINIRDIN KARADENİZ ŞİİRİ NASIL YAZILDI?
Çırpınırdın Karadeniz şiiri, iki devletin sevinç, keder, savaş ve hüzünde beraberliğini gösteren güzel örneklerden biridir.
▶ Ahmet Cevat, henüz Balkan Harbi'nin yaraları sarılmamışken Osmanlı'nın I. Dünya Savaşı'na dâhil olduğunu öğrendi. Duyduğu heyecanla bir şiir kaleme aldı ve Türk milletine armağan etti:
"Çırpınırdın Karadeniz, bakıp Türkün bayrağına"
▶ Ahmet Cevat,
15 Kasım 1914'te küçük masasının zayıf kandil ışığında, " Çırpınırdın Karadeniz" dizesiyle başlayan Hazar denizine seslendiği şiirini yazdı.
▶Bu dizelerde Balkan Savaşları sırasında efsaneleşen Osmanlı savaş gemisi "
Hamidiye"nin kahramanlıkları övülür.
📌 Balkan Savaşlarında,
Hamidiye Kruvazörü Rauf Orbay'ın komutasında Karadeniz'de görevlendirildi ve düşmanı birçok cephede mağlup etti. Bu, Orbay'ın halk arasında 'Hamidiye Kahramanı' olarak anılmasına vesile oldu.
📌 Çanakkale'den çıkan Hamidiye Kruvazörü; Ege Denizi, Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Malta arasında 7 ay boyunca sancak dalgalandırarak efsaneleşti ve Balkan Savaşları sırasında hem halka hem orduya büyük umut oldu.
📌 Ahmet Cevat, kurtarıcı olarak gördüğü Osmanlı için yazdığı bu şiir ile sevinç ve mutluluğunu adeta ölümsüzleştirdi.
▶ Çırpınırdın Karadeniz, Azerbaycan'ın Osmanlı'ya duyduğu umut ve beklentinin bir yansımasıdır. Nitekim Osmanlı ordusu da Azerbaycan'ı hem İngiliz işgalinden kurtardı, hem de Rus ve Ermeni baskısına karşı kolladı.
Türkiye'nin al bayrağına 1914 yılında şiirler yazan Ahmet Cevat'ın Azerbaycan bayrağı için yazdığı ilk şiiri 1918 yılının Haziran ayına denk gelir.
ÇIRPINIRDIN KARADENİZ
Çırpınırdın Karadeniz,
Bakıp Türk'ün bayrağına "Ah" deyerdin, hiç ölmezdim, Düşebilsem ayağına.
Ayrı düşmüş dost elinden,
Yıllar var ki, çarpar sinem, Vefalıdır, geldi giden, Yol ver Türk'ün bayrağına.
İnciler dök gel yoluna,
Sırmalar düz sağ, soluna Fırtınalar dursun yana Selam Türk'ün bayrağına.
"Hamidiye" o Türk kanı
Hiç birinin bitmez şanı Kazbek olsun ilk kurbanı, Selam Türk'ün bayrağına.
Dost elinden esen yeller,
Bana şiir, selam söyler Olsun bizim bütün eller, Kurban Türk'ün bayrağına