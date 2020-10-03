Çırpınırdın Karadeniz şiiri nasıl yazıldı?

📌 İlk şiirlerini, vatansever bir gencin heyecanıyla Gence'de yazmaya başladı. Medreseden altı yıl sonra 1912 yılında mezun oldu. Ahmet Cevat, bu yıllarda başlayan Balkan Savaşı'na katılabilmek için gizli yollardan aldığı İran pasaportuyla Türkiye'ye geldi ve arkadaşıyla gönüllü olarak Osmanlı ordusuna yazıldı, Bulgarlara karşı savaştı. Savaştan sonra İstanbul'da kalmayı düşünse de Yusuf Akçura, Azerbaycan'ın ona ihtiyacı olduğunu söyledi.

▶ Ahmet Cevat, I. Dünya Savaşı yıllarında da Anadolu'da yaşananları yakından takip ederek çeşitli gazetelerde bu konuda haber ve makaleler yazdı. Savaştan sonra kısa bir süre için Gence Kız Okulu'nda Türkçe ve Farsça öğretmeni olarak görev yaptı.