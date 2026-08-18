Çin'de yılın ilk yarısında güneş ve rüzgardan üretilip "şebekeye verilemeyen" elektrik miktarı yüzde 49 arttı

Uluslararası düşünce kuruluşu Global Energy Monitor (GEM) ve Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi (CREA)'nın paylaştığı verilere göre, şebeke kapasitesindeki kısıt ve ülkenin elektrik üretiminde kömür santrallerine öncelik vermesi nedeniyle rüzgar ve güneşten üretilen ciddi miktarda elektrik şebekeye verilemedi.

Yenilenebilir enerjiye her yıl devasa miktarlarda yatırım yapılan ülkede üretim miktarları hızla artarken yılın ilk yarısında rüzgar ve güneşten şebekeye verilemeyen elektrik miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artarak 360 teravatsaate ulaştı.

Rüzgar ve güneşin yanı sıra diğer enerji kaynaklarına yatırımını sürekli artıran Çin, son yıllarda iki ana elektrik şebekesini birleştirmeye, çoğunluğu ülkenin batı ve kuzeyinde bulunan rüzgar ve güneş santrallerini şebeke yatırımlarını artırarak sanayi yoğun doğu ve güneydeki eyaletlere bağlamaya çalışıyor.

Bu kapsamda haziran sonunda 2026-2030 dönemini kapsayan 15. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın enerji bölümüne ilişkin yapılan açıklamalarda, 2030'a kadar yüzde 25'i şebeke altyapısına olmak üzere elektrik altyapısına 3 trilyon dolar yatırım yapılacağı duyurulmuştu.

Şebekedeki darboğazı aşmak için elektrik iletim kapasitesinin 340 gigavattan 420 gigavatın üzerine çıkarılacağı ve 15 yeni ultra yüksek gerilim (UHV) iletim hattının devreye alınacağı ilan edilmişti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.