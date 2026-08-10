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Anasayfa Ekonomi Gazprom: Avrupa'nın depolarındaki gaz miktarı rekor düşük seviyede

Gazprom: Avrupa'nın depolarındaki gaz miktarı rekor düşük seviyede

Yayınlanma Tarihi: 10.08.2026 09:10

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'nın yer altı doğal gaz depolarındaki gaz miktarının 6 Ağustos itibarıyla bu tarih için rekor düşük seviyeye gerilediğini ifade etti.

Gazprom: Avrupa’nın depolarındaki gaz miktarı rekor düşük seviyede

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Gas Infrastructure Europe verilerine göre Avrupa'daki yer altı doğal gaz depolarının doluluk durumu değerlendirildi.

Avrupa'daki yer altı depolarına gaz enjeksiyonuna ilişkin durumun giderek zorlaştığına işaret edilen açıklamada, "Yer altı depolarındaki gaz yetersizliği, soğuk hava döneminde Avrupalı tüketicilere güvenilir doğal gaz tedariki açısından ciddi riskler oluşturuyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, depolardaki gaz miktarının 6 Ağustos itibarıyla önceki yıllarda aynı tarihte kaydedilen en düşük seviyelerin de altına indiği, bu tarih için rekor düşük düzeye gerilediği belirtildi.

Gazprom'un Avrupa'ya doğal gaz ihracatı, yaptırımlar ve enerji güzergahlarındaki değişiklikler nedeniyle son yıllarda önemli ölçüde azalmıştı.

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