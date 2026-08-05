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Anasayfa Ekonomi Putin, dış ticarette kripto para kullanımına izin verdi

Putin, dış ticarette kripto para kullanımına izin verdi

Yayınlanma Tarihi: 05.08.2026 10:26

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kripto paraların, dış ticaret sözleşmelerinde, madencilik faaliyetlerinden elde edilen kripto paralarla ilgili işlemlerde ve menkul kıymetlerle diğer dijital varlıkların alımında kullanılmasına izin veren yasayı imzaladı.

Putin, dış ticarette kripto para kullanımına izin verdi

Putin tarafından onaylanan yasaya göre, Rusya'da yerleşik şirketlerle yabancı taraflar arasındaki dış ticaret işlemlerinde kripto parayla ödeme yapılabilecek.

Kripto paralar ayrıca madencilik faaliyetleri sonucunda elde edilen kripto varlıklarla bağlantılı işlemlerde ve menkul kıymetler, diğer kripto paralar veya dijital hakların satın alınmasında kullanılabilecek.

Rusya içinde mal ve hizmet ödemelerinde kripto paraların kullanılmasına yönelik yasak devam ederken, kripto parayla mal veya hizmet için ödeme yapılabileceğine ilişkin reklam ve bilgilendirme faaliyetlerine de izin verilmeyecek.

Yasaya göre, ülkede nitelikli olmayan yatırımcılar, gerekli testi geçmeleri koşuluyla aracı kurumlar üzerinden yılda en fazla 300 bin ruble tutarında kripto para satın alabilecek. Nitelikli yatırımcılar ise herhangi bir tutar sınırlaması olmadan tüm kripto paralarda işlem yapabilecek.

Bankalar ve yabancı banka şubeleri, işlemlerin yetkisiz bir kripto para kuruluşu tarafından gerçekleştirildiğinden şüphelenmeleri halinde para transferini reddedecek.

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