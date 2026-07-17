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IMF: Orta Doğu'daki savaş Avro Bölgesi'nin ekonomik görünümünü zayıflattı

Yayınlanma Tarihi: 17.07.2026 08:47

Uluslararası Para Fonu (IMF), Orta Doğu'daki savaşın Avro Bölgesi'nin ekonomik görünümünü zayıflattığını belirterek, bölge ekonomisinin büyüme hızının bu yıl yüzde 0,9'a gerilemesinin beklendiğini bildirdi.

IMF: Orta Doğu’daki savaş Avro Bölgesi’nin ekonomik görünümünü zayıflattı

IMF İcra Direktörleri Kurulu, üye ülkelerle ortak Avro Bölgesi politikalarına ilişkin 2026 yılı istişarelerini tamamladı.

Fondan yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki savaşın Avro Bölgesi'nin ekonomik görünümünü zayıflattığı aktarıldı.

Açıklamada, Avro Bölgesi'nde büyüme oranının 2025'teki yüzde 1,4 seviyesinden 2026'da yüzde 0,9'a gerilemesinin, 2027'de ise yüzde 1,2 olmasının beklendiği kaydedildi.

Orta Doğu'daki savaşın etkileri arasında zayıflayan güven, sıkılaşan finansal koşullar ve enflasyonist baskıların yer aldığı belirtilen açıklamada, bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme öngörülerinin savaş öncesi tahminlerin 0,5 ve 0,2 puan altında bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, bölgede manşet enflasyonun ise 2025'teki yüzde 2,1 seviyesinden 2026'da yüzde 2,9'a yükselmesinin, 2027'de yüzde 2,3 olmasının tahmin edildiği aktarıldı.

Risklerin daha zayıf büyüme ve daha yüksek enflasyon yönünde ağırlık kazandığı belirtilen açıklamada, Orta Doğu'daki savaşın enerji piyasalarında yol açacağı aksamanın boyutunun en büyük belirsizlik kaynağı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, para politikasının enflasyon beklentilerini çıpalanmış halde tutmayı hedeflemesi, maliye politikasının ise ihtiyatlı duruşunu korurken savaşın ekonomik faaliyetlere verdiği zararı hafifletmesi gerektiği kaydedildi.

Özellikle yüksek borç seviyesine sahip ülkelerde yapısal mali konsolidasyonun bir öncelik olmaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, reformların enerji güvenliğinin güçlendirilmesine, tek pazarın derinleştirilmesine ve orta vadeli büyümenin artırılmasına odaklanması gerektiği vurgulandı.

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Uluslararası Para Fonu ( Orta Doğu Avro Bölgesi IMF
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