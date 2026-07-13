Ticaret Bakanlığının 2026 yılı ithalat rejimine ilişkin ara değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu hedefler kapsamında, ülkenin girdi tedarik stratejisi ile sanayinin ara mamul temin imkanları da gözetilerek, iç ve dış piyasalardaki gelişmeler yakından takip edilmek suretiyle ithalat politikalarında güncellemeler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın, Türkiye'nin taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Kuruluş Anlaşması, Avrupa Birliği (AB) ile ihdas edilen Gümrük Birliği Kararı ve bu karara bağlı olarak muhtelif ülkelerle yapılan serbest ticaret anlaşmaları ve tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde, tarım ve sanayi sektörlerinin ihtiyaçları ve taleplerinin dikkate alınarak hazırlandığı vurgulandı.

Açıklamada, İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın ülkede üretim yaparak ekonomiye katkı sağlayan yerli üreticilerin desteklenmesi, cari açığın azaltılması ve istihdamın artırılması amacıyla uluslararası mevzuat kapsamında çok taraflı ve ikili anlaşmalardan doğan yükümlülükler göz önünde bulundurularak hazırlandığı ifade edildi.

- İthalatta gözetim uygulamalarını düzenleyen tebliğlerde güncelleme

Gümrük tarife istatistik pozisyonlarında ve eşya tanımlarında yapılan değişiklikleri içeren "İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli" metni doğrultusunda, İthalat Rejimi Kararı eki listeler ile İlave Gümrük Vergisi Kararı eki listelerde değişiklik ve düzenlemeler yapıldığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yerli üretime konu ürünlerde ithalatın seyrinin izlenmesi amacıyla, ithalatta gözetim uygulanması hakkında mevzuat kapsamında gözetim uygulaması yürürlüğe konulabilmekte olup, bu çerçevede 184 gözetim tebliği yürürlüktedir. Resmi Gazete'de yayımlanan gözetim tebliğleriyle 18 ürün grubuna ilişkin düzenleme yapılmış olup gözetim uygulaması bulunan 10 ürün grubunda gözetim birim fiyatları-eşya kapsamı güncellenirken, 8 ürün grubunda ise gözetim kıymeti belirlendi. Böylece, Ticaret Bakanlığımızca uygulanan gözetim tebliği sayısı 192'ye yükselmiştir."

- "PET resin" ithalatına koruma önlemi

Yerli üreticiler tarafından iletilen, farklı ürün gruplarında ithalat artışından kaynaklı zarar görüldüğüne ilişkin taleplerin ulusal ve uluslararası korunma önlemleri mevzuatı kapsamında değerlendirildiği, yürütülen soruşturmalar sonucunda korunma önleminin alınabildiği anımsatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu kapsamda, 'polietilen tereftalat (PET) resin' tanımlı ürünün yerli üreticisi tarafından yapılan korunma önlemi başvurusu üzerine yürütülen inceleme sonucunda, söz konusu eşyanın ithalatında ton başına 120 dolar seviyesinde korunma önlemi alınmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, 19 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecektir."

Açıklamada, diğer taraftan, korunma önlemlerinin üç yıl yürürlükte kaldığına, incelemeler sonucunda önlemin devam etmesine ihtiyaç olduğunun belirlenmesi halinde uygulama süresinin uzatılmasının mümkün olabildiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, filmaşin ve polietilen tereftalat cips ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin süresinin uzatılması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru sonucunda mevcut korunma önleminin süresinin uzatılmasına yönelik soruşturma açılmasına dair tebliğler Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Ticaret Bakanlığımız, yerli üretim ile istihdamın desteklenmesi ve sanayimizin ihtiyaç duyduğu girdilerin etkin ve öngörülebilir şekilde temininin sağlanması amacıyla ithalat politikalarını bütüncül bir anlayışla düzenlemeye kararlılıkla devam edecektir."

Öte yandan Ticaret Bakanlığının "CE" işareti taşıması gereken bazı ürünlerin ithalat denetimine ilişkin tebliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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